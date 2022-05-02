محمد بن زايد يأمر بصرف «عيدية» لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية

المصدر: أبوظبي ■ وام

أمر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بصرف عيدية لأطفال الأسر المستفيدة من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها وزارة تنمية المجتمع على مستوى الدولة، المسجلين في الحكومات المحلية في إمارات الدولة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وتشمل العيديات الأطفال دون سن الـ18 عاماً، وذلك لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم جميعاً.

إلى ذلك نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تغريدة عبر «تويتر» هنأ فيها بحلول عيد الفطر السعيد، الذي يصادف اليوم. وقال سموه عبر التغريدة: «أبارك لرئيس الدولة ونائبه والحكام وشعب الإمارات والمقيمين فيها بمناسبة عيد الفطر المبارك، وأدعو الله أن يديم على بلادنا الخير والازدهار والمحبة، وينشر الاستقرار والسلام والوفاق في ربوع البلاد العربية والإسلامية والعالم أجمع».

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