شرطة أبوظبي تشارك في تأمين راحة وسلامة المصلين

المصدر:
  • أبوظبي - الامارات اليوم
التاريخ:

شاركت شرطة أبوظبي  في تأمين راحة وسلامة المصلين في جامع الشيخ زايد الكبير  والمساجد بالتعاون  مع الجهات  المعنية وذلك عبر توفير الدوريات الشرطية ورقباء السير ومشاركة  إدارة المهام الخاصة .

وأكدت الحرص على تعزيز السلامة، وتسهيل حركة السير من الازدحام المروري الكثيف  وخصوصاُ في المنطقة المحيطة بالجامع وعلى المداخل المختلفة و ثمنت التعاون مع الشركاء  في اعداد خطط الطوارئ  والتي   حققت أهدافها  في  تأمين راحة وسلامة المصلين .

وأشادت بحرص  الجمهور من  السائقين ومرافقيهم  على الالتزام بقوانين وأنظمة المرور ، والتعاون في  التقيد  بتعليمات عناصر  الدوريات  مما أسهم  في  الحد  من الاختناق  وانسيابية الحركة المرورية و  نجاح خطة  تأمين  راحة وسلامة المصلين مؤكدة استمرار جهودها في  تكثيف ونشر الدوريات  المرورية   لتعزيز انسيابية الحركة المرورية  بالطرق الداخلية  والخارجية .

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