إدارة وموظفو «كي بي إم جي» يتبرعون بـ «مليون وجبة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قدّمت شركة «كي بي إم جي» مليون درهم دعماً لمبادرة «المليار وجبة» الأكبر من نوعها في المنطقة، لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفئات الضعيفة، خصوصاً الأطفال واللاجئين والنازحين في 50 دولة.

وتميز دعم «كي بي إم جي» للمبادرة بكونه مُشتركاً بين موظفي الشركة وإدارتها، الذين «آمنوا بالهدف النبيل لهذه المبادرة التي تسعى إلى مكافحة الجوع، خصوصاً خلال شهر رمضان المبارك».

وعبّر رئيس مجلس إدارة الشركة في الشرق الأوسط وجنوب آسيا، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، نادر حفار، عن فخر الشركة بالمساهمة في المبادرة «التي تجسد قيم الكرم والعطاء المتأصلة في المجتمع الإماراتي».

وقال إن «تبرّع الشركة يُضاف إلى الحصيلة الاستثنائية من التبرعات، ويؤكد الاستجابة المجتمعية الشاملة لدى عدد كبير من الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال الحكومية والخاصة، لإغاثة الجوعى وإطعام الطعام».

وأكد مساهمة موظفي الشركة دعماً للمبادرة الإنسانية، ولمساعدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى أن «القطاع الخاص يلعب دوراً حيوياً ومسؤولاً تجاه مساعدة المحتاجين».

• «المبادرة تجسّد قيم الكرم والعطاء المتأصلة في المجتمع الإماراتي».

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