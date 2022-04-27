تشييد أول محطة في الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

انتهت أعمال تشييد أول محطة في دولة الإمارات العربية المتحدة لتحويل النفايات إلى طاقة، على أن تدخل مرحلة الاختبار والتشغيل قريباً، وتكون إضافة محورية لقطاع الطاقة النظيفة بالدولة.

يُذكر أن المحطة هي من أوائل أعمال شركة الإمارات لتحويل النفايات إلى طاقة، المشروع المشترك بين «بيئة للطاقة»، إحدى شركات مجموعة بيئة، وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، إحدى شركات الطاقة الرائدة عالمياً.

وبُعيد تشغيلها، ستساعد المحطة إمارة الشارقة لتكون أول مدينة بمنطقة الشرق الأوسط خالية من النفايات، مع تحقيق قيمة عالية من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير ورفع معدل تحويل النفايات بعيداً عن المكبّات من 76% إلى 100%. كما ستساعد أيضاً في تقليل كميات النفايات الموجهة إلى المكبات وتدعم توجهات الدولة لتعزيز مزيج الطاقة النظيفة.

وعندما تبلغ المحطة طاقتها التشغيلية القصوى، ستسهم في تحويل ما يصل إلى 300 ألف طن سنوياً من النفايات غير القابلة لإعادة التدوير بعيداً عن المكبّات، لإنتاج 30 ميغاواط من الطاقة منخفضة الكربون لتلبية احتياجات 28 ألف منزلٍ من الكهرباء في الإمارة.

وبالانتقال إلى آليات التشغيل في المحطة، فإن النفايات غير القابلة لإعادة التدوير توضع في مرجل النفايات الحراري لتوليد بخار عالي الضغط يسهم بدوره في تشغيل التوربينات الكهربائية، مع التأكيد على إزالة وتنقية السموم والملوثات المتولدة من تلك العملية.

وعلى جانب آخر، يجري جمع رماد القاع لإعادة استخراج المواد المعدنية والمكونات الأخرى التي يمكن استخدامها في البناء وأعمال الطرق، في الوقت الذي يُجمع فيه الرماد المتطاير بشكل منفصل لمعالجته بطريقة علمية وآمنة.

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