«الموارد البشرية» لحكومة دبي وجمارك دبي تدعمان «خبراتي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي مذكرة تفاهم مع جمارك دبي، لدعم منصة خبراتي التي أطلقتها الدائرة لتوفر فرصاً مستقبلية للإماراتيين أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال.

ووقع مذكرة التفاهم مدير عام الدائرة، عبدالله علي بن زايد الفلاسي، والمدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أحمد محبوب مصبح.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى نشر وتعميم منصة خبراتي لدعم المواطنين الإماراتيين المشاركين فيها، وشراء الخدمات المعروضة من قبلهم فيها، إذ ستقوم جمارك دبي بالإعلان عن المنصة على الحسابات الخاصة بها في مواقع التواصل الاجتماعي، وتثبيت الرابط الخاص بالمنصة في المواقع الإلكترونية التابعة لها، وتشجيع المواطنين من الموظفين أصحاب المهارات للتسجيل في المنصة، وتقديم الأفكار البناءة للإسهام في تطويرها.

وبموجب مذكرة التفاهم، تقدم الدائرة، من بين أمور أخرى، الدعم التقني اللازم لاستخدام المنصة من قبل جمارك دبي، وتنظيم الورش التوعوية عن كيفية الاستفادة من المنصة.

وقال عبدالله الفلاسي إن الدائرة أطلقت منصة خبراتي بهدف إتاحة الفرصة لأبناء الإمارات من أصحاب المهارات لدخول مجال ريادة الأعمال، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إذ يرى سموه أن تزويد الطلبة والشباب بالمهارات والأدوات لريادة الأعمال يمثل أهمية كبيرة ضمن توجهات الدولة، باعتبارهم ثروة واستثماراً وطنياً للمستقبل. وأضاف أن الدائرة تشجع أبناء الإمارات على ريادة الأعمال، وتتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الدولة بهدف جذب الطلاب للتسجيل والمشاركة في «خبراتي»، التي تعد منصة مبتكرة، يستطيع أبناء الإمارات من خلالها تسويق خدماتهم من دون مقابل، وبدعم تقدمه لهم الدائرة.

وأوضح الفلاسي أن الدائرة حرصت على التواصل مع العديد من الجهات، ونظمت العديد من ورش العمل للتعريف بالمنصة، وتوفير فرص مستقبلية للإماراتيين لدخول مجال ريادة الأعمال، وتحقيق أمن اجتماعي واكتفاء مادي لهم من عمر 18 سنة فما فوق، من خلال المرونة في العمل ضمن مهارة تناسب شغف كل منهم.

من جانبه، أكد أحمد محبوب مصبح حرص جمارك دبي على دعم المواطنين أصحاب المهارات والكفاءات الحرة والمبدعين وأصحاب المواهب، وتمكينهم من تطوير أعمالهم التجارية، لضمان مشاركتهم الفاعلة في تنمية الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات.

وقال إن منصة «خبراتي»، التي طوّرتها دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي لدعم المواطنين في مجالات العمل الحر، تُعد من أهم القنوات التي تمكنهم من الوصول إلى أكبر شريحة من العملاء لزيادة مبيعاتهم، ما يمثل دعماً قوياً لمشروعات المواطنين الشباب.

كما أكد طرح الأفكار البناءة للإسهام في تطوير منصة «خبراتي».

وتشهد المنصة إقبالاً كبيراً، وزيادة في أعداد المسجلين فيها، الذين وصلوا إلى 623 مشاركاً إماراتياً من تخصصات عدة، مثل: المستشارين، القانونيين، المهندسين، التصميم والغرافيك، ومصممي التطبيقات الذكية والشعارات، إضافة إلى فئة الأعمال.

كما بلغ عدد العاملين بشكل حر في المنصة 522 شخصاً، وعدد المشترين من المنصة 149 شخصاً أو جهة. وبلغ عدد الخدمات المعروضة من خلال المنصة 185 خدمة.

وتضم المنصة خبراء إماراتيين في تخصصات التدريب الأكاديمي، وقيادة التغيير في القطاع الحكومي، إضافة إلى مهارات وخبرات مختلفة في مجال الموارد البشرية والتوظيف، واستقطاب الكفاءات، والتصميم، إذ توفر المنصة الفرصة لهم لتقديم خدماتهم بصورة ميسرة وسلسة، إلى جانب خدمات تسويق مبتكرة، مع المتابعة المستمرة لتطوير مهارات المشاركين فيها.

وتخدم منصة خبراتي فئات المواطنين كافة، بمن فيهم كبار المواطنين، والمتقاعدون، وأصحاب الهمم، وربات المنازل، وستكون صلة الوصل بين مختلف القطاعات في الدولة وخارجها وبين أصحاب المهارات الحرة الإماراتيين، إذ تتيح للهيئات الحكومية والدولية وأيضاً الأفراد الوصول إليها بسهولة، والتعرف إلى المشروعات المطروحة عبرها، والتعامل معها وتقديم الدعم لأيّ مشروع فيها، وسيتم إعطاء المستقلين شهادة عمل حر معتمدة بعد تسجيلهم في المنصة، كما ستقوم الدائرة بعمل برامج تدريبية بمعدل مرة شهرياً، للمستقلين، لتعريفهم بالمنصة، وطريقة تسجيل الخدمات، وكيفية التعامل مع المشترين، وتعريفهم أكثر بالشروط والأحكام في المنصة، إضافة إلى برنامج آخر للجهات المشاركة، حيث يتم تعريفهم بطريقة الإعلان عن طلباتهم، وطريقة التعامل مع المستقلين، وطريقة الشراء.

وتوفر المنصة حلولاً مبتكرة للتحديات التي تواجه أصحاب العمل الحر، وتساعدهم على إبراز قدراتهم في مختلف القطاعات، من خلال ربط أصحاب المشروعات والشركات بذوي الكفاءات الحرة من مواطني الإمارات بشكل مباشر ودون وسطاء، الأمر الذي من شأنه تمكين أصحاب الكفاءات الحرة والعمل الحر من خلق مزيد من الفرص لهم، وكذلك تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتوظيف المعرفة والتطور التكنولوجي لترسيخ النمو المستدام لإمارة دبي.

وتسهم المنصة في تمكين التفكير الإبداعي، واستشراف الفرص المستقبلية الواعدة، وابتكار الحلول، وإعداد قيادات عالمية المستوى لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية في الإمارات والعالم، ما يرسخ مكانة دبي والدولة وجهة عالمية لروّاد الأعمال، ومؤسسي المشروعات الناشئة وأصحاب الأفكار الإبداعية المبتكرة، خصوصاً أن الدائرة تعمل على بناء وتطوير قيادات إماراتية قادرة على قيادة المشروعات، عبر برامج متخصصة لتأهيل الكوادر في القطاعين الحكومي والخاص، إدارياً وفنياً ومهنياً، إذ تجمع المنصة بين الكفاءات الحرة والمبدعين والمحترفين المستقلين، وتتيح لهم التواصل المباشر فيما بينهم دون وسطاء، والتعرّف إلى الفرص، وتخلق مساحات عمل جديدة للكفاءات تتلاءم مع اقتصادات المعرفة والخدمات الحرة التي يتجه العالم نحو تبنيها بشكل كبير.

14 فئة

تعرض منصة خبراتي 14 فئة رئيسة للخدمات، تنبثق منها 237 خدمة فرعية، إذ تتضمن الخدمات الرئيسة قطاعات: التصميم والغرافيك، التسويق الإلكتروني، المبيعات، الكتابة والترجمة، المرئيات والرسوم المتحركة، الموسيقى والصوتيات، البرمجة والتكنولوجيا، الأعمال، أسلوب الحياة، الهندسة والهندسة المعمارية، الشؤون المالية، الشؤون القانونية، الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، والموارد البشرية.

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