كي بي إم جي تدعم مبادرة "مليار وجبة" بمليون درهم

قدّمت شركة كي بي إم جي مليون درهم دعمًا لمبادرة "المليار وجبة" الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للمحتاجين والفئات الضعيفة وخاصة الأطفال واللاجئين والنازحين في 50 دولة.

وتميز دعم كي بي إم جي للمبادرة بكونه مُشتركًا بين موظفي الشركة وإدارتها، الذين آمنوا بالهدف النبيل لهذه المبادرة التي تسعى إلى مكافحة الجوع، وخصوصًا خلال شهر رمضان المبارك. يأتي هذا الدعم استجابة للدعوة الكريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإغاثة الجوعى وإطعام الطعام في المجتمعات التي تحتاج للدعم في مختلف أنحاء العالم، وخصوصاً الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات.

مشاركة جماعية

وعبر رئيس مجلس إدارة شركة كي بي إم جي في الشرق الأوسط وجنوب آسيا نادر حفار، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي لوار جلف ليمتد عن فخر الشركة بالمساهمة في هذه المبادرة التي تجسد قيم الكرم والعطاء المتأصلة في المجتمع الإماراتي.

كما أكد نادر حفار على أن "تعزيز الثقة وتمكين التغيير معًا من أجل غد أفضل وهو صميم هدف شركتنا." دعماً لهذه المبادرة الإنسانية، ساهموا موظفونا في مساعدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم ويلعب القطاع الخاص دورًا حيويًا ومسؤولاً تجاه مساعدة المحتاجين. كما نفتخر بأن نستشعر روح هذا الشهر المبارك مع مبادرة المليار وجبة. ونتوجه بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على قيادته الحكيمة ونشكره على مبادرته الإنسانية."

ويُضاف تبرّع شركة كي بي إم جي إلى الحصيلة الاستثنائية من التبرعات، والاستجابة المجتمعية الشاملة لدى عدد كبير من الأفراد والمؤسسات وقطاعات الأعمال الحكومية والخاصة، لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لإغاثة الجوعى وإطعام الطعام.

قنوات التبرع

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.