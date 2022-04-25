سيف بن زايد يكرم الفائزين بجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه في دورتها الثامنة

المصدر: أبوظبي - وام

كرّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الفائزين بجوائز مسابقة «التحبير للقرآن الكريم وعلومه 2022» في دورتها الثامنة - دورة عام الخمسين- خلال حفل افتراضي أقيم عن بُعد عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وحققت دورة هذا العام رقماً قياسياً جديداً بمشاركة 6816 مشاركاً من 79 جنسية.

وهنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان الفائزين في هذه الدورة على ما بذلوه من جهودٍ لترسيخ صورة الإسلام الحقيقية القائمة على التراحم والتعاطف الإنساني، وقدم الشكر لجميع المشاركين فيها من مختلف دول العالم، ولجميع الشركاء والرعاة والعلماء الأفاضل الذين أسهموا في إنجاح هذه الجائزة الدولية وإلى أسر المشاركين وحرصهم على بناء الأسرة النافعة، التي تدعو لخير البشرية والإنسانية، وجاءت لتؤكد مسيرة الإمارات برؤية قيادتها في العطاء والإنجازات وترسخ جهودها في نشر قيم التسامح والأخوة الإنسانية.



حضر الحفل الشيخ زايد بن سيف بن زايد آل نهيان والشيخ خليفة بن سيف بن زايد آل نهيان ورئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، الشيخ عبدالله بن بيه، ورئيس مجلس أمناء جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي الدكتور حمدان مسلم المزروعي، ورئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، الدكتور محمد مطر الكعبي، والمستشار الديني في ديوان ولي عهد أبوظبي أمين عام الجائزة الدكتور فاروق محمود حمادة، والمدير العام رئيس اللجنة العليا للجائزة، الدكتور أحمد إبراهيم سبيعان الطنيجي، وممثلو الشركات الراعية والداعمة.

والفائزون بمسابقة أجمل ترتيل للمواطنين هم.. عبدالله حميد عبدالله البلوشي، في المركز الأول، وحل ثانياً راشد سعيد علي الشحي، وثالثاً إبراهيم معمر علي بانبيله.

والفائزات بمسابقة أجمل ترتيل للمواطنات هن.. الأولى حصة ضاعن سيف الفلاسي، والثانية عائشة عبدالله الحمودي، والثالثة نوف عبدالله مصبح اليماحي.

وفي مسابقة أجمل ترتيل للمواطنين (أطفال) جاءت شيخة محمد الحوسني في المركز الأول، وحلت هدى هلال الهنائي ثانية، وجاء راشد علي عمر سالم ثالثاً.

والفائزون بمسابقة أجمل ترتيل للجنسيات كافة (ذكور) هم عبدالباسط وراش، في المركز الأول، يليه منجد حمزة ثانياً، وفي المركز الثالث إلياس كروم، وجميعهم من المملكة المغربية.

والفائزات بمسابقة أجمل ترتيل للجنسيات كافة (إناث) الأولى.. خديجة أجبار، من المغرب، والثانية زينب لشهاب، من المغرب، ثم إليفي زكية دارامانيتا، من أندونسيا.

والفائزون بمسابقة أجمل ترتيل للجنسيات كافة (أطفال)، الأول عمر محمد توفيق أبوزيد، من مصر، والثاني محمد سلمان بن عبدالعزيز، من باكستان، والثالث يوسف أكرم السيد عبدالله، من مصر.

والفائزون بمسابقة أجمل ترتيل لأصحاب الهمم (ذكور).. الأول أحمد سالم سلطان الكعبي، والثاني سيف عبدالله سالم الظاهري، والثالث ناصر عبيد سعيد البصري الزعابي، وجمعيهم من الإمارات.

أما الفائزات بمسابقة أجمل ترتيل لأصحاب الهمم (إناث) فهن.. الأولى عزة محمد المرزوقي، والثانية موزة عيسى فرج، والثالثة خلود خلفان الشامسي، وجمعيهن من الإمارات.

وفاز بمسابقة أجمل ترتيل لأصحاب الهمم (أطفال) عائشة أحمد عبيد المؤذن الطنيجي، في المركز الأول، ومحمد جابر محمد المنهالي ثانياً، وسالم علي بن حرمل الشامسي ثالثا، وجمعيهم من الإمارات.

وعلى صعيد الفائزين بمسابقة الخطابة (فئة الفتيان) جاء قتيبة عبدالمعين دعاس، من سوريا، في المركز الأول، وحل ثانياً منصور عبدالله الجسمي، من الإمارات، وثالثاً أنس عبدالفتاح علي، من مصر.

وفاز بمسابقة الخطابة (فئة الأطفال) محمد مجاهد حاج حسين، من سوريا، في المركز الأول، وحل ثانياً محمد أنس حسين، من الهند، وثالثاً عبدالرحمن مصطفى حسن، من مصر.

وفاز في مسابقة عام الخمسين.. محمد حسن الفلاسي، من الإمارات، وإيمان فهمي عثمان خضر، من مصر، وبلال خالد أبورمان من الأردن، وإلهام فؤاد أحمد، من مصر، وسعيد محمد سالمين النقبي، من الإمارات، وعبير إبراهيم حسن، من السودان، وعمار ياسر حازم، من مصر، وفاطمة ناصر زاده خميري، من إيران، ومحمد موسى الحريري، من سوريا، وشما راشد الشامسي من الإمارات.

يسعدني أن أهنئ جميع الفائزين بجائزة التحبير للقرآن الكريم وعلومه بدورتها الثامنة، وأثمّن جهود أولياء أمورهم على هذه التنشئة الطيبة، وحرصهم على تأسيس أسرٍ إيجابية تخدم وطنها وأمّتها، وأشكر جهود القائمين على الجائزة والشركاء الذين أسهموا بدعمهم في إنجاحها، متمنياً التوفيق للجميع pic.twitter.com/Z0HkFz1srx — سيف بن زايد آل نهيان (@SaifBZayed) April 25, 2022

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