الأشغال العامة والزراعة بالفجيرة " افتتاح حديقتي الحنية وضدنا قريبا"

المصدر: سمية الحمادي- الفجيرة

أفادت دائرة الأشغال العامة والزراعة في حكومة الفجيرة بافتتاح حديقتي الحنية وضدنا خلال الفترة القادمة لمشرفتها على الانتهاء من الاعمال الانشائية، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من انجاز حديقتين حديثتين في الامارة.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء اخيراً من الأعمال الإنشائية لحديقة حديقة البدية التي تقع على مساحة 40 الف متر مربع منها 26 ألف متر مربع مسطح أخضر، وتم تزويدها بحمامات والعاب أطفال ومواقف سيارات خارجية وممشى مطاطي بالإضافة لحديقة السيجي بمساحة 8 آلاف متر، التي تم زراعة 4500 متر مربع مسطح أخضر في الحديقة وتزويدها بألعاب الأطفال وحمامات ومواقف سيارات خارجية إلى جانب ممشى مطاطي.

وأكدت الدائرة أن الإدارة نفذت على مدار العام الماضي مبادرات زراعية وبيئية متنوعة استهدفت أفراد المجتمع وتضمنت توزيع الشتلات الزراعية على الدوائر والمؤسسات الحكومية وعلى بعض الأهالي في مدن ومناطق الإمارة بالتنسيق مع البلديات، لتشجيع الجميع على الزراعة حتى يصبح التشجير جزءاً من ثقافة المجتمع.

وتمكنت خلال الفترة الماضية من زراعة 293 ألف متر مسطحات خضراء و175 ألف متر زهور ونباتات في الحدائق والجزر الوسيطة والدوارات في الشوارع الرئيسية بالإمارة.

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