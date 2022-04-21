مكتوم بن محمد يلتقي فريقي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ونخيل العقارية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية فريقي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ونخيل العقارية.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، التقيت فريقي مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ونخيل العقارية وناقشنا مستجدات الاقتصاد محليا وعالميا. تدير المؤسسة أصولاً في مختلف دول وقارات العالم، وتسهم نخيل في تطوير أهم المشاريع العقارية في دبي. أسس الشيخ محمد بن راشد كيانات اقتصادية حققت ريادة دبي اليوم، وتؤسس لنجاح المستقبل.

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