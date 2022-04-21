مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تدعم «المليار وجبة»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تحظى مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها في المنطقة لتوفير الدعم الغذائي للفقراء والمحتاجين، بدعم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى جانب مجموعة الشركاء التشغيليين الدوليين والإقليميين والمحليين، الذين تتعاون معهم للوصول بما يساوي مليار وجبة للفئات الأقل حظاً، خصوصاً الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات الإنسانية والكوارث الطبيعية في 50 دولة.

وتنضم المفوضية السامية المعنية بشؤون عشرات الملايين من اللاجئين حول العالم إلى مجموعة الشركاء التشغيليين لمبادرة «المليار وجبة»، ومن ضمنهم برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبنك الإمارات للطعام، ومؤسسات العمل الخيري والإنساني والاجتماعي في الدول التي تغطيها المبادرة.

ويدعم الشركاء التشغيليون لمبادرة «المليار وجبة» عملياتها الإنسانية الميدانية واللوجستية في 50 دولة، بما في ذلك حصر قوائم المستحقين الأكثر حاجة للمساعدة، والتعاون في الوصول إليهم بالدعم الغذائي، حيثما كانوا في أماكن وجودهم، وتوزيع الطرود التموينية أو القسائم الفورية على المستفيدين.

ويضاعف الجهد المشترك بين المبادرة وشركائها فرص الإسهام الجماعي، ومشاركة الخبرات والموارد والإمكانات في تنفيذ عمليات «المليار وجبة»، بتجميع جهود أكبر عدد من المنظمات والهيئات والطواقم والكوادر، لتوفير الدعم الإغاثي المباشر، والمشاركة في مواجهة تحدي الجوع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة لعام 2030، ومن ضمنها الهدف السابع المتمثل في القضاء على الجوع في العالم.

وقال ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدى دول مجلس التعاون الخليجي مستشار المفوض السامي، خالد خليفة، إن «شراكتنا مع مبادرة (المليار وجبة) تهدف إلى التخفيف من معاناة اللاجئين الذين اضطروا لترك أوطانهم، وفقدوا كل شيء. وهذه الشراكة هي امتداد وتوسيع لتعاوننا مع مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي حققت نجاحاً نوعياً ضمن حملة 100 مليون وجبة التي نظمتها العام الماضي، ونأمل أن يحقق هذا التعاون المزيد من الإنجازات والنجاحات ضمن مبادرة (المليار وجبة) التي نعدها من المبادرات الإنسانية الهادفة».

وأكدت مديرة مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سارة النعيمي، أن «شراكات مبادراتنا إقليمياً وعالمياً هدفها واحد، هو الوصول بأثر العمل الإنساني إلى أوسع نطاق وأبعد مدى، وضمان الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين منه في مختلف أنحاء العالم. وتعاون (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يضمن وصول (المليار وجبة) إلى الفئات الأشد حاجة للدعم والمساندة وتوفير الأمن الغذائي، ويشكل استكمالاً لتعاوننا معاً ضمن مبادرات إنسانية هادفة، أحدثت فارقاً عملياً في حياة الملايين من ممن اضطروا إلى ترك ديارهم طلباً للأمان لهم ولعائلاتهم».

وتمثل مبادرة «المليار وجبة»، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة، قيم «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي تنظمها، في إشراك الجميع في العمل الخيري والإنساني من الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات في دولة الإمارات والعالم، بتركيزها على مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأشد حاجة، وفتحها باب المشاركة في حراك مجتمعي شامل هادف، لنسج شبكة أمان غذائي لمن لا يجدون القوت.

وتواصل «المليار وجبة» استقبال التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة «المليار وجبة» على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي، أو بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، عبر إرسال رسالة نصية بكلمة «وجبة» أو «Meal» على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة «دو» أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة «اتصالات»، أو بالتبرع عبر التواصل مع مركز اتصال مبادرة «مليار وجبة» على الرقم 8009999.

• الجهد المشترك بين المبادرة وشركائها يضاعف فرص مشاركة الخبرات والموارد.

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