نصف مليون درهم تم ضبطها مع المتسولين خلال العامين الماضيين بالشارقة‎‎

المصدر: مصباح أمين- الشارقة

ضبطت شرطة الشارقة منذ بداية شهر رمضان المبارك 94 متسولاً ضمن حملة (التسول جريمة.. والعطاء مسؤولية)، التي أطلقتها بداية شهر رمضان الجاري، وذلك في إطار جهودها لمكافحة السلوكيات السلبية التي تنشط في رمضان، حيث عثر مع المتسولين تحويلات مالية لخارج الدولة، وبمبالغ متفاوتة، وتم ضبط أحد المتسولين وبحوزته أكثر من 44 ألف درهم، وآخر بحوزته 12 ألف درهم، وثالث أكثر من 9 آلاف درهم، فيما بلغ عدد الذين تم القبض عليهم من المتسولين خلال العاميين الماضيين 1409 متسولاً وأن قيمة المبالغ المالية التي تم ضبطها تزيد عن نصف مليون درهم.

وقال رئيس فريق ضبط المتسولين بإمارة الشارقة، المقدم جاسم محمد بن طليعه، إن الحملة تأتي تنفيذاً لتوجه وزارة الداخلية ومواصلة لجهود شرطة الشارقة في الحد من هذه الممارسات الغير مشروعة، والتي تعد جريمة يعاقب عليها القانون، وتنشط في المواسم المختلفة وتتركز بالقرب من المناطق التجارية والسكنية والمساجد.

وأشار إلى أن الحملةـ أسفرت عن ضبط 94 متسولاً، منهم 65 رجلاً 29 امرأة ممن تم الإبلاغ عنهم عبر قنوات التواصل المباشرة التي وفرتها شرطة الشارقة عبر الرقمين 80040 و901، وكذلك عبر الحملات الميدانية لفرق الضبط التي تجوب كافة طرق الإمارة، ولفت إلى أن معظم الذين تم القبض عليهم قدموا للدولة بتأشيرة زيارة والبعض الآخر من المقيمين الذين يستغلون شهر رمضان لجني الأموال والربح السريع.

وأشار إلى أن افراد المجتمع خلال هذا الشهر المبارك يتسابقون على تقديم أعمال الخير من تبرعات مالية وعينية إلى المحتاجين، مما يتيح الفرصة أمام ضعاف النفوس لممارسة التسول، ما يشكل خطورة كبيرة على أفراد المجتمع منوهاً إلى أن الجمعيات الخيرية هي الجهات المختصة بجمع التبرعات، وتوزيعها على الفقراء والمحتاجين.

وأوضح أن الفرق الامنية تقف لهؤلاء المحتالين بالمرصاد، داعيا افراد الجمهور بالتعاون مع أجهزة الشرطة في حال رصد أي من حالات التسول والمسارعة بالإبلاغ عنها عبر الرقم المجاني (901) أو (80040) الخاصين بغرفة العمليات بشرطة، وأن يكون تبرعهم عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية المعتمدة بصورة رسميه من قبل الجهات الحكومية.

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