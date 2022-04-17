53 مليون درهم حصيلة مزاد "أنبل رقم" الخيري في دبي

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

شهد مزاد "أنبل رقم" الخيري في دبي بيع ثالث أغلى رقم لوحة مركبة في العالم بمبلغ 35 مليون درهم لرقم لوحة المركبة AA8، كما بيع رقم الهاتف الماسي 0549999999 من اتصالات بمبلغ 5 ملايين درهم، في وقت حقق فيه المزاد الذي نظمته "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات بدبي وكلٍ من "دو" واتصالات"، 53 مليون درهم في أقل من ساعتين، ستذهب كاملةً لمساندة جهود مبادرة "المليار وجبة"، لتوفير الدعم الغذائي المباشر من دولة الإمارات للفقراء والمحتاجين في 50 دولة.

وتمكنت المبادرة إلى تحقيق 391 مليون درهم حتى الآن من هدفها النهائي، كما بلغ عدد الوجبات التي وفرتها نحو 350 مليون وجبة خلال 15 منذ بدء إطلاق المبادرة.

وشهد المزاد إقبالا كبيرا من الحضور والمشاركين على شراء مجموعة من الأرقام المميزة للوحات المركبات وأرقام الهواتف المتحركة. وتم بيع الرقم اتصالات المميز المصنف ب "ألماسي بلس" 0549999999 بقيمة بلغت 5 مليون درهم، فيما تم بيع كل من رقم لوحة المركبات المميز V66، ورقم اللوحة F55 دبي بقيمة متساوية لكل منهما بلغت 4 مليون درهم، فيما بيع رقم اللوحة Y66 ب 3.8 مليون درهم.

وحققت المزايدات الخيرية على الأرقام الماسية المقدمة من "اتصالات" قيمة إجمالية بلغت 5.42 مليون درهم، والمزايدات الخيرية على الأرقام المميزة المقدمة من "دو" ما مجموعه 725 ألف درهم. وكان المزاد قد بدأ بالمزايدة على رقم الهاتف المتحرك ل " دو" 0589999991 الذي تم بيعه ب 140 ألف درهم.

ويخصص كل ريع مزاد "أنبل رقم" الخيري للأرقام المميزة في دبي لدعم توفير شبكة أمان غذائي تمتد من الإمارات عبر مبادرة "المليار وجبة"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتصل إلى الأشد حاجة في أماكن تواجدهم في المجتمعات الأقل حظاً ومن يعانون انعدام الأمن الغذائي.

يذكر أن مزادات "أنبل رقم الخيرية لدعم مبادرة المليار وجبة ستتواصل هذا الأسبوع ، حيث يعقد المزاد الإلكتروني لشرطة أبوظبي على 555 رقماً مميزاً للوحات المركبات عبر الموقع الإلكتروني للمزاد يومي الأحد 17 والإثنين 18 أبريل الجاري.

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