"اتصالات الإمارات" تخصّص أرقام ماسية في مزادات "أنبل رقم" لدعم "المليار وجبة"

المصدر: دبي-الامارات اليوم

أعلنت "اتصالات الإمارات" " ركيزة الاتصالات من e&، عن تخصيص أرقام ماسية ومجموعة من أرقام الهاتف المتحرك المميزة في مزادات "أنبل رقم" الخيرية الداعمة لجهود مبادرة "المليار وجبة"، بالتعاون مع "الإمارات للمزادات"، ليعود ريع المزايدة عليها لمساندة المبادرة الأكبر من نوعها في المنطقة في تمويل الدعم الغذائي للأسر المتعففة والمحتاجين وخاصة الفئات الأقل حظاً من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الكوارث والأزمات في 50 دولة.

وتتم المزايدة على أرقام الهاتف المتحرك المميزة في مزاد "أنبل رقم" ضمن فعاليتين رئيسيتين الأولى تقام في دبي مساء يوم السبت الموافق 16 أبريل 2022 في فندق "فور سيزنز جميرا"، والثانية في أبوظبي مساء يوم الأربعاء 20 أبريل 2022 في فندق "قصر الإمارات"، بمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات.

ويسهم ريع مزادات "أنبل رقم" الخيرية، في توفير شبكة أمان غذائي للمحتاجين في المجتمعات الأقل حظاً وتحقيق أهداف مبادرة "المليار وجبة"، التي تنظمها "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، للوصول بالدعم الغذائي لمستحقيه، ومواجهة تداعيات تحدي الجوع وسوء التغذية الذي يسلب حياة 25 ألف إنسان يومياً، وذلك بتعاونها وتنسيقها مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، وشبكة بنوك الطعام الإقليمية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وبنك الإمارات للطعام، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

أرقام ماسية من "اتصالات الإمارات"

وخصّصت "اتصالات الإمارات" رقم هاتف متحرك ماسي بلس 0549999999 من الأغلى والأنبل في العالم ضمن مزادات "أنبل رقم" الخيرية الداعمة لمبادرة "المليار وجبة" بالإضافة إلى أرقام الهاتف المتحرك الماسية الاخرى التي تقدمها الشركة في مزاد دبي:

0569999995

0569199999

0569999955

0565566666

كما تشارك اتصالات الإمارات لمزاد "أنبل رقم" في أبوظبي عبر أرقام ماسية ايضاً هي:

0547444444

0542244444

0542422222

0547799999

0567777722



مشاركة واسعة من كافة أقسام وكوادر "اتصالات الإمارات" لإنجاح المبادرة

وقال مسعود محمد شريف محمود، الرئيس التنفيذي لـ"اتصالات الإمارات": "تشارك اتصالات الإمارات عبر كافة أقسامها وكوادرها وعلى مدار الساعة لدعم مبادرة ’المليار وجبة‘ وترسيخ المكانة الرائدة لدولة الإمارات في العمل الخيري، ونفتخر بالانضمام إلى التعاون المجتمعي الشامل الذي أحدثته هذه المبادرة استجابةً لدعوة صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وتجسيداً لقيم الكرم والعطاء الراسخة في المجتمع الإماراتي".

وأضاف: "تأتي مشاركتنا للعام الثاني على التوالي في مزاد "أنبل رقم" الخيري الذي دعم العام الماضي مبادرة "100 مليون وجبة"، حيث حرصنا هذا العام على تيسير التبرعات بأساليب رقمية ومبتكرة لصالح المبادرة ولكي يحقق مزاد ’أنبل رقم‘ ريعاً نوعياً يساهم في توفير وجبات الغذاء في المجتمعات الأقل حظاً. ومن هذا المنطلق تتيح ’اتصالات الإمارات‘ التبرعات لمبادرة ’المليار وجبة‘ عبر تطبيق ’بسمات‘ وخاصية التبرع الذكي والرسائل النصية ونسهم بالترويج الفعال للحملة عبر تغيير شعار الشبكة والمشاركة الواسعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بهدف تحقيق أهداف هذه المبادرة الإماراتية النبيلة".

تنظيم عالمي المستوى

وتقدم "الإمارات للمزادات" كافة الاحتياجات الفنية واللوجستية التي يحتاجها تنظيم مزادات "أنبل رقم" الخيرية على مستوى عالمي، انطلاقاً من خبراتها في تنظيم المزادات، وذلك بالتنسيق مع "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية".

قنوات عديدة للتبرع

وتوفر مبادرة "المليار وجبة" طوال مدة الحملة قنوات معتمدة لتلقي المساهمات والتبرعات لمبادرة المليار وجبة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات" أو على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" داخل الدولة.

كما تسجل المبادرة تبرعات نوعية من سباق عطاء المؤسسات الحكومية والشركات والمدارس والمؤسسات التعليمية عبر منصة التمويل الجماعي YallaGive.

مبادرة المليار وجبة

وتمثل مبادرة "المليار وجبة"، الأكبر من نوعها على مستوى المنطقة قيم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية الهادفة إلى إشراك الجميع في العمل الخيري والإنساني من الأفراد والمؤسسات من مختلف القطاعات في دولة الإمارات والعالم بتركيزها على مفهوم التمويل المجتمعي المستدام لتوفير الدعم الغذائي ومقومات الأمن الغذائي للفئات الأشد حاجة، وفتحها باب المشاركة في تعاون مجتمعي شامل هادف لنسج شبكة لمن لا يجدون قوت يومهم.

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لمحة حول "اتصالات الإمارات" من e&

تعد "اتصالات الإمارات" ركيزة قطاع الاتصالات من "e&" في دولة الإمارات. بصفته محرك نمو المجموعة، يندرج تحت قطاع الاتصالات شركة "اتصالات الإمارات" في سوقها المحلية، والشركات التابعة لها في العمليات الدولية. ويعمل قطاع الاتصالات من أجل تعزيز مكانته الريادية، وتعزيز القيمة للمساهمين، وتقديم تجارب عملاء متميزة، لتحقيق الأداء الأمثل في الأعمال.

تتمثل مهمة قطاع الاتصالات في تقديم تجارب تثري حياة جميع شرائح العملاء، عبر الاستفادة من عصر "نهضة الاتصال" لتكثيف الحلول المبتكرة، وتسخير تقنيات الجيل التالي، والحفاظ على عروض البنية التحتية للاتصالات المتطورة.

لمعرفة المزيد حول أعمال الاتصالات لدينا ، يرجى زيارة الموقع التالي: https://eand.com/en/telecom.jsp

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