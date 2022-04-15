قنصل عام السودان : الإمارات تقود التكاتف الإنساني العالمي من خلال حملة المليار وجبة

المصدر: دبي - وام

أكد أحمد عبدالرحمن، قنصل عام جمهورية السودان لدى الدولة، أن العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات متميزة ومتجذرة، لافتا إلى أن السودان من أوائل الدول التي أقامت معها دولة الإمارات علاقات دبلوماسية في ديسمبر 1971، وقام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان " طيب الله ثراه " بزيارته الرسمية الأولي للسودان عام 1972 بعد حوالي شهرين ونصف من قيام الاتحاد، تلاها زيارة الرئيس السوداني الراحل جعفر محمد نميري كأول رئيس دولة يزور الإمارات.

وأكد قنصل عام السودان - لوكالة أنباء الإمارات، أن زيارة الشيخ زايد رحمه الله" إلى السودان تركت علامة فارقة في مسار العلاقات الثنائية، علاوة على جهود قيادة الدولتين اللتين تعملان على تنمية وتطوير تلك العلاقات بين البلدين، منوها بالتجربة الرائدة لدولة الإمارات والتي أبهرت العالم في جميع المجالات، وكان آخرها استضافة معرض إكسبو 2020 دبي الدولي.

وثمن المبادرات الإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات ودور المجتمع المدني والجمعيات الخيرية في دعم المحتاجين في أي مكان في العالم، خاصة حملة المليار وجبة، والتي استفاد منها العديد من الدول حول العالم، ومن ضمنها السودان.

وحول أبرز المعاني والقيم الرمضانية، أوضح أن الشهر الكريم مناسبة مهمة لإبراز التراحم والتكاتف المجتمعي، والتي تظهر في مظاهر عديدة أبرزها "سلة الصائم" والإفطار الجماعي والتهادي بين الأسر.

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