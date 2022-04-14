محمد بن زايد يلتقي الملك حمد بن عيسى بقصر الصخير في البحرين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة جلالة الملك حمد بن عيسى في قصر الصخير في البحرين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "التقيت أخي جلالة الملك حمد بن عيسى في قصر الصخير في البحرين.. وبحثنا العلاقات الأخوية الراسخة بين بلدينا، ودعم العمل الخليجي المشترك.. سنواصل التنسيق مع الأشقاء والأصدقاء بما يخدم أمن المنطقة واستقرارها وتنمية شعوبها".

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