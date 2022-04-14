وليد الزعبي يتبرع بـ 6 مليون درهم لمبادرة "المليار وجبة

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلن رئيس مجلس إدارة مجموعة "تايجر جروب"وليد الزعبي ، عن دعمه لمبادرة «المليار وجبة» الأكبر في المنطقة لإغاثة المحتاجين، عبر تقديمه مبلغًا قدره 6 ملايين درهم، للحملة الأكبر من نوعها في المنطقة، لتقديم الدعم الغذائي للمحتاجين والفقراء ومن يعانون انعدام الأمن الغذائي من الفئات الأقل حظاً في 50 دولة.

وينضم وليد الزعبي بمساهمته إلى العديد من المؤسسات والشركات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم جهود مبادرة المليار وجبة للوصول بالدعم الغذائي المباشر إلى الفئات الضعيفة بشكل خاص من الأطفال واللاجئين والنازحين والمتضررين من الأزمات والكوارث حول العالم.

الإمارات المبدعة والإنسانية

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة تايجر جروب وليد الزعبي: "المبادرة تحفظ نهضتنا وأموالنا وتغرس حب الإمارات وشعبها في قلوب العالم، عرفوها مبدعة ويعرفونها إنسانية."

آليات التبرع

وتستقبل مبادرة "المليار وجبة" التبرعات عبر أربع قنوات معتمدة هي الموقع الإلكتروني www.1billionmeals.ae والتحويل المصرفي لحساب مبادرة "المليار وجبة" على رقم الحساب المعتمد: AE300260001015333439802 في بنك الإمارات دبي الوطني بالدرهم الإماراتي. أما في حال الرغبة بالتبرع بدرهم واحد يومياً للمبادرة من خلال اشتراك شهري، يمكن إرسال رسالة نصية بكلمة "وجبة" أو "Meal" على الرقم 1020 لمستخدمي شبكة "دو" أو على الرقم 1110 لمستخدمي شبكة "اتصالات". كما يمكن التبرع بالتواصل مع مركز اتصال مبادرة "مليار وجبة" على الرقم 8009999.

وليد الزعبي

يتمتع رئيس مجلس إدارة مجموعة تايجر جروب وليد الزعبي ، بخبرة طويلة في تطوير الأعمال، والعمليات والعقارات، والتصنيع وقطاع السياحة والضيافة. وتأسست مجموعة تايجر جروب التي يرأس مجلس إدارته في العام 1976، والتزمت المشاركة بفعالية في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال تقديم مشاريع بارزة تتميز بأعلى معايير الجودة التي تتخطى توقعات العملاء. خلال رحلة نجاحها، قامت المجموعة بتوسيع أعمالها لتشمل بالإضافة إلى تشييد المشاريع والتطوير العقاري، إدارة المرافق، والضيافة، والتصنيع، والتعليم، والرعاية الصحية، وامتدت نشاطاتها وأعمالها لتشمل منطقة الخليج والشرق الأوسط وتركيا.

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