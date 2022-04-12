محمد بن راشد: سعيد بتوقيع مشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ اتفاقية تعاون مع "مافن"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، سعيد بتوقيع مشروع "مسبار الأمل" لاستكشاف المريخ اتفاقية تعاون مع مشروع "مافن" التابع لوكالة الفضاء الأمريكية بهدف تعميق فهم البشرية للكوكب الأحمر، مركبة "مافن" دخلت مدار المريخ في ٢٠١٤ ومسبار الأمل في ٢٠٢١ ..والتعاون العلمي بين الدولتين في مجال الفضاء سيعود بالمعرفة على الجميع .

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news