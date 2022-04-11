حمدان بن محمد يصدر قراراً بتعيين مدير تنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي قرار المجلس رقم (27) لسنة 2022 بنقل عمر حمد عبدالله حمد بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل التجاري بدائرة الاقتصاد والسياحة في إمارة دبي، وتعيينه مديراً تنفيذياً لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ويُعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 14 مارس 2022، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.

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