تقنية جديدة تساعد المكفوفين على القراءة بـ"كل اللغات"

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

أكد معهد "تريندز" للبحوث والاستشارات، أن خبراء التكنولوجيا يسعون حالياً إلى تطوير تقنيات جديدة تسهّل على ذوي الهمم من المكفوفين أداء مهماتهم لتتماشى مع الأنظمة الرقمية والروبوتية، لافتاً إلى أن باحثون كثر يحاولون منذ سنوات إجراء تحديثات على نظام "برايل"، باعتباره الوسيلة الأساسية لتعلم ذوي الإعاقة البصرية القراءة والكتابة، وتحويله إلى نظام رقمي يعمل من خلال خوارزميات حاسوبية متطورة.

وأوضح المركز، في منشور علمي، أن باحثة فلسطينية نجحت في تطوير تقنية جديدة تختصر النقاط الست المعتمدة بنظام "برايل"، في تمثيل الحروف والأرقام، إلى زوج واحد فقط من الأرقام، مشيراً إلى أن هذا الابتكار غير المسبوق يأتي على شكل لوحة مفاتيح تتكون من 10 مفاتيح رئيسية للكتابة لتمثيل الحروف والأرقام، وقلم رقمي، يمكن توصيلهما مع أنظمة شاشات رقمية مثل: جهاز كمبيوتر وهاتف ذكي، وجهاز لوحي (تابلت).

وذكر أن النظام الجديد يدار من خلال دليل تعليمي، إذ يمكن للمتعلم حفظه وتعلمه في غضون 15 دقيقة فقط.

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