مسؤولون إماراتيون في المراكز الأولى لأكثر 100 شخصية عربية مؤثرة لعام 2022

المصدر: وام

حل خمسة مسؤولون إماراتيون ضمن المراكز العشرة الأولى على قائمة "جلف بيزنس" لأكثر 100 شخصية عربية مؤثرة لعام 2022 لتستحوذ بذلك دولة الإمارات على نصف قائمة المراكز الـ10 الأولى وسط حضور إماراتي لافت يتصدر القائمة.

وتبوأ الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" ومجموعة شركاتها في المركز الثاني على قائمة "جلف بيزنس" وجاء سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات في المركز الثالث، تلاه خلدون خليفة المبارك العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مبادلة للاستثمار في المركز الخامس تلاه محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية في المركز الثامن تلتهم معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة في المركز التاسع لتصبح المرأة الوحيدة ضمن المراكز العشرة الأولى.

وجاءت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي في المركز الخامس عشر على قائمة " جلف بيزنس" لأكثر 100 شخصية عربية مؤثرة لعام 2022.

وقالت "جلف بيزنس" إن الدكتور سلطان الجابر الذي يأتي في المركز الثاني ضمن القائمة يقود استراتيجية النمو الذكي والطموحة للشركة مشيرة إلى أنه تم اختيار الجابر في المرتبة الأولى بين الرؤساء التنفيذيين في قطاع النفط والغاز على مستوى العالم خارج الولايات المتحدة والصين وفقا لتصنيف "براند فاينانس".

وأضافت أن "أدنوك" تلعب دورا محوريا في استراتيجية انتقال الطاقة فيما أعلنت الشركة عن استثمار نحو 6 مليارات دولار لتمكين نمو أنشطة الحفر لتعزيز احتياطاتها، إضافة إلى تعزيز قدرتها الإنتاجية في المنبع ومحفظة التكرير والتسويق كجزء من استراتيجيتها للنمو الذكي 2030.

وقالت "جلف بيزنس" إن سمو الشيخ أحمد بن سعيد يقود شركة طيران الإمارات بنجاح كونه أحد رواد قطاع الطيران مشيرة إلى أن الشركة وقعت العديد من الاتفاقيات واطلقت العديد من المبادرات التي تعزز نمو قطاع السياحة لا سيما في اعقاب جائحة "كوفيد 19" إضافة إلى نقل 600 مليون جرعة من اللقاحات إضافة إلى قيادة سموه بنك الإمارات دبي الوطني ليحقق أرباحا قياسية خلال العام 2021 بنمو 34% مقارنة بالعام 2020.

وقالت " جلف بيزنس" إن ريم الهاشمي بذلت جهودا كبيرة على مدى السنوات الماضية في إطار تنظيم الإمارات لإكسبو 2020 دبي حيث نجحت الإمارات في استضافة 192 دولة تحت مظلة واحدة وتسجيل أكثر من 23 مليون زيارة خلال 6 أشهر تمكنت خلالها الإمارات من إبهار العالم.

كما قالت "جلف بيزنس" إن سارة بنت يوسف الأميري بعد وصلولها إلى المريخ لم تقف كرئيسة لوكالة الإمارات للفضاء فقط بل أعلنت عن رحلة استكشافية إلى مدار كوكب الزهرة بالإضافة إلى استكشاف حزام الكويكبات خلف المريخ مع شروع دولة الإمارات في مبادرات فضائية جديدة.

وقالت "جلف بيزنس" إن خلدون خليفة المبارك يقود أصول بقيمة 243 مليار دولار من خلال مبادلة التي تلعب دورا رئيسيا في تنويع الاقتصاد الإماراتي إضافة إلى قيادة المبارك الجهود لتعزيز الاستثمارات في مختلف القطاعات فضلا عن ترأسه مؤسسة الإمارات للطاقة النووية وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم.

وقالت "جلف بيزنس" إن محمد العبار نجح في قيادة شركة إعمار العقارية التي سجلت أعلى مبيعات على الإطلاق بقيمة 9.19 مليار دولار خلال العام الماضي كما سجلت نموا في الأرباح بنسبة 80% كما قاد العبار منصة التجارة الإلكترونية "نون" التي افتتحت مؤخرا أكبر مستودعاتها في الرياض على مساحة 45000 متر مربع وهو أيضا رئيس مجلس إدارة "زند" البنك الرقمي الذي يقدم خدمات للشركات وقطاع التجزئة.

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