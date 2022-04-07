محمد بن راشد: في عالم مضطرب لم تتوقف الإمارات عن السير بثبات للأمام ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، انتهى مركز الإحصاء من حساب الناتج المحلي الإجمالي لدولة الامارات في 2021 .. كانت توقعات البنك الدولي تشير لتحقيق نمو قدره 2.1٪ لاقتصادنا الوطني .. وحققنا 3.8٪ نمواً في2021(أعلى من نمو2019) .. والأعلى نمواً في المنطقة … وبالأسعار الجارية كان الناتج تريليون و489 مليار درهم ..

وأضاف سموه قائلاً في عالم مضطرب متغير لم تتوقف دولة الإمارات عن السير بثبات للأمام.. اقتصادنا في تصاعد … مسيرتنا في تسارع .. تنافسيتنا تمضي للأعلى .. ومستقبلنا إلى خير بإذن الله .. ونبشر شعبنا بأن القادم أفضل..

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