حاكم الشارقة يصدر مرسوما أميريا بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة الحمرية

المصدر: الشارقة - وام

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (25) لسنة 2022م بشأن إعادة تشكيل المجلس البلدي لمنطقة الحمرية.

ونص المرسوم على أن يُعاد تشكيل المجلس البلدي لمنطقة الحمرية برئاسة السيد/ حميد سيف خليفة بن سمحة الشامسي، وعضوية كل من السادة التالية أسماؤهم :

1. أحمد سعيد حميد سعيد المهيري.

2. حسن سالم علي بن حرب الشامسي.

3. حميد فايز عبدالرحمن فايز الشامسي.

4. طالب راشد طارش بخيت المسافري.

5. علي راشد خليفة عبيد الشامسي.

6. ماجد علي سيف بوفيير الشامسي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news