المصدر: عمرو بيومي ■ أبوظبي

أعلنت دائرة التعليم والمعرفة فتح باب التسجيل في المسابقة الوطنية لأولمبياد الروبوت العالمي، مشيرة إلى أن التصفيات الوطنية الافتراضية ستقام خلال الفترة ما بين الثالث إلى الخامس من يونيو المقبل، وستمثل الفرق الفائزة في التصفيات دولة الإمارات العربية المتحدة في نهائيات أولمبياد الروبوت العالمي، التي ستقام في ألمانيا بتاريخ 17 إلى 19 نوفمبر المقبل.

وأكدت الدائرة أن المسابقة تنطلق تحت شعار «روبوتي صديقي»، حيث سيتعين على الفرق تصميم روبوتات صديقة للبشر، تساعدهم في حياتهم اليومية.

وأشارت إلى أن أولمبياد الروبوت العالمي يقدم للطلبة من سن ثمانية أعوام إلى 19 عاماً، مسابقات مليئة بالتحديات ضمن أربع فئات رئيسة، تشمل روبوت المهمات، ومبتكري المستقبل، ومهندسي المستقبل، والروبوت الرياضي.

وتقوم مسابقة «روبوت المهمات»، على التحديات، حيث يتعين على الفرق تصميم وبناء وبرمجة روبوت يمكنه التغلب على عدد من التحديات، فيما تقوم مسابقة «مبتكرو المستقبل»، على المشاريع، حيث يتعين على المشاركين تصميم وتطوير حلول مبتكرة لمعالجة إحدى المشكلات العالمية باستخدام الروبوتات الذكية. وتقوم مسابقة «مهندسو المستقبل»، على البحث، إذ يتوجب على الفرق تصميم وتطوير سيارة ذاتية القيادة، بمقدورها السير على الطريق وتجنب العوائق. وتهدف هذه الفئة إلى إدخال التحدي البحثي للمدارس، وتعليم الطلبة مراحل وطبيعة العمل الهندسي من خلال حل مشكلات واقعية، وتعتمد مسابقة «الروبوت الرياضي» على تصميم وتطوير روبوتين لخوض مباراة ثنائية مع فريق آخر، ويجب بناء الروبوت باستخدام مواد «ليجو»، تتضمن وحدات التحكم والمحركات وأجهزة الاستشعار.

وشددت الدائرة على أهمية التزام الفرق والمدربين المشاركين في المسابقة بمبادئ وأخلاقيات أولمبياد الروبوت العالمي، التي تشمل تشجيع الفرق على تعلم مهارات جديدة وإتقانها، والاستمتاع بها في الوقت ذاته.

ولفتت إلى أن مسابقات أولمبياد الروبوت تعتمد على الفريق، حيث تتكون الفرق من عضوين إلى ثلاثة أعضاء، وكل فريق يساعده مدرب أو مشرف، ويجب أن يكون عمر المدرب 18 عاماً على الأقل، ويمكن للمدرب تقديم المشورة والتوجيه للطلبة قبل المسابقات، إلا أنه محظور عليه القيام بالعمل بدلاً من الفريق.

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