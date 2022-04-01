7 حالات استثنائية لتأخّر إصدار وتجديد تصاريح العمل

المصدر: إعداد: أشرف جمال

حدّد قرار وزير الموارد البشرية والتوطين، رقم 46 لسنة 2022 بشأن تصاريح ونماذج عروض وعقود العمل، سبع حالات استثنائية لا يعتبر فيها صاحب العمل متأخراً في تجديد أو اصدار تصريح العمل، تشمل «العامل الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من ستة أشهر خارج الدولة أو انتهت إقامته وهو خارج الدولة وانتهى تصريح عمله بعد تاريخ المغادرة، العامل الذي انتهى تصـريح عمله بعد إبعاده بأمر أو حكم قضـائي أو قرار إداري من الجهات المختصـة، وذلك عن المدة من تاريخ التوقيف أو تاريخ الإبعاد أيّهما أســبق دون غيرها من المدد الأخرى، العامل المتوفى أو حالة العامل المصاب بمرض مُعدٍ يمنعه من العمل».

كما تضمنت قائمة الحالات السبع أيضاً «العامل الذي انتهى تصريح عمله أو أحالت الوزارة شكواه إلى المحكمة، وذلك عن المدة من تاريخ الإحالة دون غيرها من مُدد سابقة على هذه الإحالة، العامل الذي غادر الدولة في فترات تسوية الأوضاع التي تقررها الجهات المختصة، العامل المسجون أو الموقوف الذي انتهى تصريح عمله أثناء سجنه أو توقيفه، وذلك عن مدة السجن أو التوقيف، وأخيراً، وفاة صاحب المنشأة القائم وحده على إدارتها، وذلك لمدة ثلاثة أشهر بحد أقصى من تاريخ الوفاة».

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