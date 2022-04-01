«خدمة الأمين» تعزز مفاهيم الوقاية والأمان لطلبة الجامعات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أبرمت «خدمة الأمين» مذكرة تفاهم مع مدينة دبي الأكاديمية العالمية، ومجمع دبي للمعرفة التابع لمجموعة تيكوم، من أجل تنظيم سلسلة من أنشطة التوعية التي تستهدف طلبة الجامعات تعزيزاً لمفاهيم الوقاية والأمان التي تضمن جودة الحياة في المجتمع.

ووقع المذكرة المشرف العام لخدمة الأمين، عمر الفلاسي، مع المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية ومجمع دبي للمعرفة، محمد عبدالله، بحضور الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مجموعة تيكوم، عبدالله بالهول.

وقال الفلاسي «تولي خدمة الأمين اهتماماً كبيراً بطلاب المرحلة الجامعية باعتبارهم نواة المستقبل وعلى مشارف الانتقال إلى سوق العمل وبدء مرحلة جديدة في حياتهم يتمتعون خلالها بالاستقلالية».

وأضاف أنه «بموجب مذكرة التفاهم مع مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة ستنظم خدمة الأمين حزمة من محاضرات التوعية تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الدور الوقائي لطلاب الجامعات، ورفع الحس الأمني وبث روح المبادرة للإسهام في وقاية المجتمع من أي عوامل قد تعكر صفوه أو تمس أمنه».

ونوه الفلاسي بالتعاون المثمر مع كل من مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة من خلال مذكرة التفاهم، مشيراً إلى أن هذا يأتي في إطار الدور الذي تقوم به الخدمة لتعزيز مكانة إمارة دبي إحدى أكثر المدن أمناً، وتعزيز الوعي الأمني لدى الشباب.

وتأتي أهمية الأنشطة وجلسات التوعية التي تنظمها خدمة الأمين بموجب مذكرة التفاهم ضمن مجمعات المعرفة انطلاقاً من أثرها التوعوي والتثقيفي المؤثر في توجيه الشباب المقبلين على تولي زمام الأمور وصناعة المستقبل.

وتحرص خدمة الأمين منذ إطلاقها على تنظيم محاضرات توعوية للطلبة في المدارس والجامعات، في إطار سعيها المستمر للتواصل مع جميع شرائح المجتمع وفق استراتيجية مدروسة تواكب التغيرات وتعتمد بشكل رئيس على تعزيز الشراكة مع الجمهور.

من جهته، قال المدير العام لمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمع دبي للمعرفة، محمد عبدالله، إن مجمعات المعرفة أسهمت على مدار عقدين من الزمن في تعزيز مكانة دبي والإمارات وجهةً جاذبة للطلاب من جميع أنحاء العالم للاستفادة من الفرص التي تساعدهم في بناء مستقبلهم وتحقيق النجاح».

وأضاف: «يجسد تعاوننا مع خدمة الأمين حرصنا البالغ على مساعدة أبنائنا الطلبة في التعرف إلى سبل التعامل مع التحديات التي قد تواجههم مستقبلاً، لاسيما أن الشباب هم أساس المستقبل وبالتالي فإننا نسعى لتوفير الإرشاد والتوجيه المجتمعي بالتوازي مع التوجيه الأكاديمي والوظيفي لما له من أهمية في تعزيز شخصية الطالب وإكسابه المزيد من الثقة عند اتخاذ القرارات السليمة».

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