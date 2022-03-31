تحري هلال رمضان غداً.. والسبت أول أيام الشهر الفضيل فلكياً

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

تستعد لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، للاجتماع غداً الجمعة عقب صلاة المغرب، لجمع الأدلة المؤدية إلى إثبات بداية شهر رمضان لهذه السنة، فيما توقع مركز الفلك الدولي في أبوظبي، أن يكون السبت المقبل 2 إبريل، غرة رمضان، في الإمارات ومعظم الدول الإسلامية، مشيراً إلى أن شهر شعبان بدأ يوم الجمعة الرابع من مارس الجاري في معظم الدول الإسلامية. وبناءً عليه، سيكون تحري هلال شهر رمضان يوم الجمعة 29 شعبان، الموافق الأول من أبريل.

وتفصيلاً، أكد مدير مركز الفلك الدولي في أبوظبي، المهندس محمد شوكت عودة، أن «رؤية الهلال يوم الجمعة ا إبريل، غير ممكنة بالعين المجردة من أي مكان في العالم الإسلامي، في حين أنها ممكنة باستخدام التلسكوب فقط، وبصعوبة بالغة، من أطراف بسيطة من غرب القارة الإفريقية، وممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة في أجزاء من القارتين الأميركيتين. كما أن رؤيته، يومها، باستخدام تقنية التصوير الفلكي ممكنة، بصعوبة بالغة، في حالة الصفاء التام للغلاف الجوي فقط».

وشرح عودة أن هناك إمكانية لرؤية الهلال بالتلسكوب من أجزاء من العالم الإسلامي يوم الجمعة. ونظراً لحدوث الاقتران قبل غروب الشمس وغروب القمر بعد غروب الشمس في جميع مناطق العالم الإسلامي، فقد جرت العادة في مثل هذه الظروف أن تعلن معظم دول العالم الإسلامي بدء شهر رمضان في اليوم التالي، وهو السبت، الثاني من أبريل، وستكون عدته فيها 30 يوماً.

وقال: «بالنسبة للدول التي تشترط الرؤية الصحيحة بالعين المجردة فقط، أو تشترط الرؤية المحلية الصحيحة، وهي دول قليلة، فيتوقع أن يبدأ فيها شهر رمضان المبارك يوم الأحد، الثالث من أبريل، وستكون عدته في بعضها 29 يوماً، وفي بعضها الآخر 30 يوماً».

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