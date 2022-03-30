محمد بن راشد: سيف بن زايد نموذج مشرّف للتفاني في خدمة الوطن

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن جهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، نموذج مشرف للتفاني في خدمة الوطن، ومثال يحتذى لكل أبناء الإمارات.

وكرّم سموه، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تكريماً استثنائياً، تقديراً لإسهامه الكبير في إنجاح معرض «إكسبو 2020 دبي».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن جهود الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، وحرصه الشديد على الإسهام القوي في إنجاح جميع الفعاليات التي يتم تنظيمها في الدولة، تقدم نموذجاً مشرفاً للتفاني في خدمة الوطن، ومثالاً يحتذى لكل أبناء الإمارات.

وعبّر سموه عن فخره بالنجاح الاستثنائي لـ«إكسبو 2020 دبي» بالشكل الذي يعكس الوجه الحضاري للدولة، وما تشهده من نمو وتطور على كل المسارات، مؤكداً سموه أن نجاح المعرض نتيجة مباشرة لتضافر جهود جميع فرق العمل في الدولة.

وقال سموه في تغريدة على «تويتر»، أمس: «ختام جميل للقمة العالمية للحكومات اليوم في (إكسبو دبي)، مع محاضرة أخي الشيخ سيف بن زايد.. صاحب الدور الكبير وراء الكواليس في دعم نجاح (إكسبو)، ودعم نجاح (القمة)… وله تكريم مستحق من شعب الإمارات.. وستنتقل القمة لقمم جديدة العام القادم، بإذن الله».

وجاء التكريم، الذي جرى في ختام فعاليات القمة العالمية للحكومات 2022، تقديراً للإسهامات الكبيرة، والدعم اللامحدود للفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، لتقديم نسخة مميزة واستثنائية من هذا الحدث العالمي، الذي أبهرت فيه الإمارات العالم، ونجحت في ظل ظروف غير مسبوقة، في استضافة المعرض الأكبر والأهم عالمياً بصورة مشرفة.

ومنذ الإعلان عن فوز دولة الإمارات بتنظيم «إكسبو دبي 2020»، سخّرت وزارة الداخلية كل الإمكانات الكفيلة بإنجاح المعرض، وتقديم صورة مشرفة تليق باسم الإمارات، وتعكس وجهها الحضاري أمام وفود العالم، وتعاونت فرق العمل في أجهزة الشرطة والدفاع المدني لإنجاح هذا الحدث الاستثنائي، وتقديم نسخة مميزة، سيبقى تأثيرها الإيجابي ممتداً لسنوات، بعد أن شكلّت جسراً للتواصل، ومنصة لتعزيز التعاون العالمي بين الأمم والشعوب.

نائب رئيس الدولة:

• «سيف بن زايد صاحب الدور الكبير وراء الكواليس في دعم نجاح (إكسبو) ودعم نجاح (القمة)».

• «نجاح (إكسبو 2020 دبي) نتيجة مباشرة لتضافر جهود كل فرق العمل في الدولة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news