مطار الشارقة يفوز بجائزة أفضل مطار في الشرق الأوسط في "خدمة المتعاملين" والاعتراف الدولي لـ "صوت المتعامل"

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

فاز مطار الشارقة في ختام العام 2021 بجائزة أفضل مطار في تقديم خدمة مميزة للمتعاملين في الشرق الأوسط ضمن فئة المطارات التي تتراوح طاقتها الاستيعابية بين 5 إلى 15 مليون مسافر سنوياً.

كما حصل على الاعتراف الدولي لجائزة "صوت المتعامل" المبادرة التي أطلقت عن طريق مجلس المطارات الدولي وبرعاية من شركة "أماديوس" للحلول التقنية الرائدة في قطاع السفر الإقليمي والدولي بهدف تعزيز التواصل مع المسافرين لتقديم مختلف التسهيلات التي تتوافق مع أعلى المعايير للارتقاء بالخدمات المقدمة.

وقال رئيس هيئة مطار الشارقة علي سالم المدفع يأتي هذا الإنجاز الإستثنائي ثمرة جهود العديد من المبادرات والمشاريع التي تم إطلاقها خلال جائحة كوفيد 19 والتي أسهمت بدورها في تعزيز ريادة مطار الشارقة في تقديم الخدمات الأفضل والأمثل للمتعاملين والمسافرين ويعكس مؤشرات قدرة المطار على التعامل مع الظروف الإستثنائية التي قد تواجه بيئة العمل والإستجابة للمتغيرات السريعة الأمر الذي يتماشى مع رؤيتنا المتمثلة في أن نكون ضمن أفضل 5 مطارات إقليمياً في تقديم تجربة سفر مميزة وخدمات رائدة للمسافرين وتعزيز مكانة إمارة الشارقة على خارطة السفر العالمية كوجهة مثالية للمسافرين.

وأكد حرص مطار الشارقة على مواصلة التزامه بتوفير جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لتقديم تجربة سفر رائدة للمسافرين من خلال تعزيز مستوى الخدمات بما يتماشى مع رؤية الهيئة القائمة على تقديم خدمات متكاملة وتجربة سفر مميزة وآمنة.

وجاء فوز المطار بجائزة الأفضل في الشرق الأوسط في خدمة المتعاملين ضمن مشاركته في برنامج جودة خدمات المطارات برعاية مجلس المطارات الدولي لعام 2021 والتي يبلغ عددها 253 مطاراً حول العالم منها 9 مطارات في منطقة الشرق الأوسط وذلك وفقاً لنتائج الاستطلاع التي تم جمعها من أكثر من 370 ألف استبيان.

من جانبه قال مدير عام مجلس المطارات الدولي لإقليم آسيا والمحيط الهادي ستيفانو بارونكي: " نشيد بتفاني والتزام مطار الشارقة في ضمان تميُّز الخدمات المقدمة للمسافرين ومواصلة الارتقاء بجودتها وكفاءتها رغم التحديات الكبيرة الناجمة عن الجائحة ونهنئ المطار على سرعته في مواكبة المتطلبات المستجدة والتي تعكس مرونته ونهجه الاستباقي ومكانته المرموقة في مصافِ أفضل المطارات في منطقة الشرق الأوسط.

كما حصل المطار على الاعتراف الدولي لجائزة "صوت المتعامل" تتويجاً لالتزامه بتقديم خدمات مميزة للمتعاملين ذات مستوى عالٍ من الجودة تهدف إلى تلبية تطلعاتهم بالرغم من التحديات والظروف الاستثنائية التي فرضها الوباء على الصعيد العالمي وما نتج عنه من تداعيات على مختلف المستويات حيث يتوافق ذلك مع توجهات هيئة مطار الشارقة في تعزيز تنافسية المطار وتحقيق نموذج ريادي في رضا وسعادة المتعاملين.

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