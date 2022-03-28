طقس غائم جزئياً ورطب ليلاً

المصدر: أبوظبي ■ وام

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الثلاثاء، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً خصوصاً على البحر، وتكون مثيرة الغبار على بعض المناطق المكشوفة.

كما توقع المركز أن تكون حركة الرياح شمالية غربية من 25 إلى 35، تصل إلى 60 كم/ س، والموج في الخليج العربي شديد الاضطراب - مضطرب.. ويحدث المد عند الساعة 00:36، والجزر الأول عند الساعة 17:12، والجزر الثاني عند 50:04.

وتوقع المركز أن يكون بحر عمان مضطرب الموج إلى متوسطه، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:54، والمد الثاني عند الساعة 07:26، والجزر الأول عند الساعة 12:54، والجزر الثاني عند الساعة 02:00.

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