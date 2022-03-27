طقس الغد مغبر وغائم جزئيا ورطب ليلا

المصدر: أبو ظبي - وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبرا وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الشرقية، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على خاصة البحر وتكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة.

حركة الرياح: شمالية غربية / 25 إلى 35 تصل إلى 60 كم/س.

الموج في الخليج العربي شديد الاضطراب - مضطرب.. ويحدث المد الأول عند الساعة 00:36 يليه الثاني. والجزر الأول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند 50:04.

وفي بحر عمان الموج مضطرب - متوسط..ويحدث المد الأول عند الساعة 19:54 والمد الثاني عند الساعة 07:26 والجزر الأول عند الساعة 12:54والجزر الثاني عند الساعة 02:00.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news