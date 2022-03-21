محمد بن راشد يلتقي دوق لكسمبورج ورئيس جمهورية إستونيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، صاحب السمو الملكي الدوق هنري، دوق لكسمبورج الأكبر، التي يزور الدولة حالياً للمشاركة في احتفالات بلاده بيومها الوطني في إكسبو 2020 دبي.

ورحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصاحب السمو الملكي الدوق هنري، مؤكداً عمق العلاقات التي تربط بين دولة الإمارات ودولة لوكسمبورغ، وأهمية دعمها وتعزيزها بما يحقق المصالح المتبادلة للدولتين والشعبين الصديقين.

واستعرض اللقاء، الذي عقد على هامش زيارة سموه لجناح لوكسمبورغ المقام في منطقة الفرص بإكسبو 2020 دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش المفوض العام لإكسبو 2020 دبي، عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادل الجانبان وجهات النظر بشأنها، كما تطرق النقاش إلى أهمية تطوير مجالات التعاون والارتقاء بها بما يحقق المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة للبلدين خاصة في القطاعات التي تدعم التنمية المستدامة وتسهم في تحقيق التقدم والازدهار للدولتين.

وتعرف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال زيارته لجناح لوكسمبورغ على ما يقدمه الجناح من صورة كاملة حول هذا البلد الأوروبي العريق، ويلخص تجربتها نحو المستقبل من خلال خمسة أقسام أساسية تشمل التنوع، والاستدامة، والتواصل، والجمال، والمبادرة، والتي تعكس جميعها مقومات لوكسمبورغ الطبيعية ورؤيتها للمستقبل، لاسيما في مجالات النقل، والاتصال، والبنية التحتية والتنمية المستدامة.

إستونيا

كما التقى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خلال الزيارة، فخامة ألار كاريس، رئيس جمهورية إستونيا، في جناح بلاده بمقر إكسبو 2020 دبي، حيث أكد سموه حرص دولة الإمارات على بناء علاقات تعاون وصداقة مع الدول كافة، لما يحقق المصالح المشتركة لشعبها ولشعوب الدول الصديقة.

وأشاد سموه بالعلاقات التي تربط دولة الإمارات وإستونيا، والتعاون القائم بين البلدين في العديد من المجالات، لاسيما في مجالات الحوكمة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي، معرباً سموه عن أمله في أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون بين البلدين على المستويات كافة، لا سيما القطاعات الحيوية بما فيها صناعة المستقبل والخدمات الإلكترونية وغيرها من المجالات الحديثة ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أكد رئيس جمهورية إستونيا على علاقات الصداقة والتعاون بين بلاده ودولة الإمارات، معرباً عن تطلعه لتطويرها للوصول بها إلى آفاق جديدة تسهم ضمن إطارها الأشمل في توسيع دائرة التعاون بين البلدين ضمن مختلف المجالات، مشيداً فخامته بتنظيم دبي المتميز للدورة الحالية من إكسبو العالمي، والتي أسهمت بشكل كبير في تعزيز أطر التعاون الدولي لبلوغ أفاق أوسع.

وخلال زيارة سموه لجناح إستونيا أستمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى شرح لما تقدمه إستونيا للمجتمع الرقمي الأكثر تقدما في العالم.

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