غراماتها تصل 500 درهم.. 10 مخالفات "الأكثر تكراراً" بين ركّاب "النقل العام"

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

حذّر مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، من 10 مخالفات وصفها بـ"الأكثر انتشاراً وتكراراً" بين مرتادي وسائل النقل العام المنتشرة في كافة مدن أبوظبي، من حافلات ومركبات أجرة، موضحاً أن هذه المخالفات تؤدي إلى جزاءات مالية بحق مرتكبيها تتراوح ما بين 100 درهم إلى 500 درهم.

ونشر المركز ، في حملة إرشادية على صفحاته الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "التزامكم يجنبكم المخالفات"، قائمة بالمخالفات الأكثر تكراراً من مستخدمي وسائل النقل العام، شملت ثلاث مخالفات تستوجب تغريم مرتكبيها مبلغ 100 درهم، هي "حمل مواد قابلة للاشتعال داخل وسيلة النقل، حيازة أدوات حادة ، الجلوس في مقاعد ذات الأولوية أو المناطق المخصصة للحالات الخاصة"، فيما حددت أربع مخالفات أخرى تستوجب قيام مرتكبيها بدفع 200 درهم غرامة، هي "التدخين داخل وسيلة النقل، الأكل والشرب ومضغ العلكة، عدم دفع الأجرة المستحقة، إدخال دراجة في الحافلات غير المزوّدة بمساحات خاصة بالدرجات".

وتضمنت قائمة المخالفات العشر أيضاً، ثلاث مخالفات تغرّم مرتكبي أياً منها 500 درهم، هي "بيع أو شراء بطاقات ركوب الحافلات من شخص إلى آخر ، إزعاج الركاب عمداً داخل وسيلة النقل، عدم التزام الهدوء وتشتيت السائق".

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