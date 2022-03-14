"شكراً لعطائك" يحتفي برواد المستقبل في يوم الطفل الإماراتي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحت رعاية الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، نظم فريق شكراً لعطائك التطوعي ملتقى الطفل الإماراتي تحت شعار" رواد المستقبل" وذلك في مجلس الخوانيج بدبي، من فكرة أسرة المدربة منال الجوهري، بالتعاون مع نادي المدام الرياضي الثقافي وفريق غاية التطوعي وفريق نبض الإمارات التطوعي، تزامناً مع يوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس من كل عام.

يهدف الملتقى إلى تعزيز قيمة الطفل الإماراتي والمقيم على أرض الإمارات، تجسيداً لرؤية الدولة بإعداد جيل قيادي يرسخ مكانة الدولة الرائدة عالمياً في مجال حماية ورعاية الطفولة، بتوفير البيئة الآمنة والرعاية الاجتماعية والتعليمية والصحية التي تحقق لهم الرفاهية والأمان.

وشهد الملتقى جلسة حوارية مع الأطفال بحضور رتاج إبراهيم العباسي، رئيسة البرلمان العربي للطفل، حيث تحدثت عن حقوق الطفل وأهمية توفير البيئة الآمنة لمساعدته على التميز والابتكار وتأكيد دوره الإيجابي في المجتمع لأن الأطفال يمثلون أجيال الغد المشرق للأوطان والمجتمعات، كما تم تكريم 50 طفلاً مع أمهاتهم بالشهادات والميداليات والدروع التذكارية.

وقال الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري، إن يوم الطفل الإماراتي الذي يوافق 15 مارس من كل عام، مناسبة مميزة وغالية على قلوبنا نجدد خلالها التزامنا وواجبنا تجاه أبنائنا ومستقبلهم استكمالاً لجهود الرؤية الفذة للقيادة الرشيدة في رعاية الطفل الإماراتي وضمان حقوقه الأساسية وصناعة مستقبل الأجيال القادمة وتهيئة البيئة للمبدعين والمبتكرين منذ المراحل التأسيسية وإعدادهم لمتابعة مسيرة التنمية المستدامة.

وأكد أن الاهتمام بالطفولة في دولة الإمارات من القيم المتوارثة والمتأصلة في المجتمع الإماراتي، حيث تم ترسيخها وديمومتها بتأسيس بنية تشريعية تساهم في بناء طفل متعلم متحمل لواجباته الوطنية واعياً بحقوقه، منتجاً ومبتكراً، وداعمة لقدراته ومهاراته.

بدوره قال رئيس مجلس إدارة شكراً لعطائك سيف الرحمن أمير، إن المبادرة تعكس أهمية الوعي بهذا اليوم الذي يمثل مناسبة خاصة بالطفل الإماراتي لتأكيد الدور المطلوب في توفير الأجواء الملائمة لمساعدته على التميز، مثمناً التعاون الإيجابي من مسؤولي مجلس الخوانيج في دبي لدعم نجاح المبادرة، وفريق غاية التطوعي وفريق نبض الإمارات التطوعي ونادي المدام الثقافي الرياضي ووثيقة الولاء والانتماء على تجاوبهم مع الجهود الرامية لبلوغ أفضل مؤشرات النجاح، إلى جانب أسرة المدربة منال الجوهري على فكرة الملتقى الرائعة.

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