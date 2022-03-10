حاكم رأس الخيمة يعتمد «تعداد السكان والمنشآت» في الإمارة

المصدر: رأس الخيمة ■ وام

اعتمد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، مشروع التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت في الإمارة لعام 2023، الذي سيتولى مركز رأس الخيمة للإحصاء والدراسات تنفيذه ضمن «رؤية الإمارة 2030» المعتمدة على تلبية متطلبات التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة الشاملة.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة على أهمية مشروع التعداد العام، لدوره الجوهري في وضع الخطط المستقبلية والاستراتيجية للعمل، وإسهامه في ازدهار ونمو مختلف القطاعات الحيوية في رأس الخيمة، بما يتماشى والتوجهات التنموية الشاملة لدولة الإمارات.

وأشار سموه إلى أن التعداد السكاني والبيانات الإحصائية أداة مهمة في مواكبة مسيرة الدولة للـ50 عاماً المقبلة، وفي تحقيق الرؤى والأهداف الطموحة للدولة، وتعزيز تنافسيتها العالمية، بجانب دورها في توفير معطيات دقيقة، تمكّن صناع القرار والجهات والمؤسسات والشركات من رسم السياسات على أسس علمية قوية.

وقال سموه إن التعداد الشامل يسهم في توظيف الإمكانات، وتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف قطاعات المستقبل، ويعزز المشاركة في وضع السيناريوهات المحتملة في شتى المجالات الاقتصادية والصحية والتعليمية والاجتماعية، وكذلك التأسيس لعلاقات استراتيجية تجمع بين القطاعين الحكومي والخاص.

وتنطلق المرحلة الأولى الميدانية لجمع بيانات التعداد في الربع الأخير من العام الجاري 2022، بالاعتماد على أحدث الوسائل التقنية، وعلى أفضل الممارسات العالمية، على أن يتم البدء في المرحلة الثانية من التعداد، وهي مرحلة العد الفعلي للسكان، في الربع الأول من عام 2023، وفي كلتا المرحلتين ستزور فرق العمل الميدانية للتعداد جميع مناطق الإمارة، بما فيها من مبانٍ، ومساكن، وأسر، ومنشآت.

ولتنفيذ مراحل المشروع وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية والحوكمة السليمة، أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس التنفيذي، قراراً بتشكيل «اللجنة العليا للتعداد» التي ضمت شخصيات قيادية فاعلة في الإمارة، وستستعين اللجنة بمجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال، للإشراف على تنفيذ المشروع، وتوجيه مركز الإحصاء والدراسات، والجهات الحكومية المعنية حول مختلف القضايا المتعلقة، بالتعاون والتنسيق من أجل تيسير العمل في مختلف مراحل تخطيط وتنفيذ التعداد، وفقاً لأفضل المعايير العلمية العالمية.

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