محمد بن زايد يستقبل رئيس وزراء ألبانيا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم رئيس وزراء جمهورية ألبانيا إيدي راما، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة يحضر خلالها احتفالات بلاده باليوم الوطني التي تقام في معرض إكسبو 2020 دبي.

ورحب سموه برئيس وزراء ألبانيا متمنيا له زيارة موفقة وناجحة إلى الدولة.. متطلعاً إلى أن تسهم زيارته في دفع التعاون والعمل المشترك الفاعل بين البلدين في مختلف المجالات.

وبحث سموه ورئيس وزراء جمهورية ألبانيا خلال اللقاء الذي جرى في قصر الشاطئ ــ علاقات الصداقة وأوجه التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا وسبل تطويرها خاصة في المجالات الحيوية الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات.

كما تبادل سموه ورئيس الوزراء الألباني وجهات النظر بشأن مجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على توسيع قاعدة تعاونها مع الدول الصديقة والتي تقوم على مبادئ الثقة والاحترام المتبادل والتعاون المشترك، معربا عن سعادته بمستوى العلاقات مع جمهورية البانيا.

من جانبه أعرب رئيس وزراء ألبانيا عن سعادته بزيارة دولة الإمارات ولقائه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. معربا عن شكره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة .. وثمن الدعم المتواصل الذي تقدمه دولة الإمارات إلى بلاده خاصة خلال جائحة "كوفيد ــ 19".

حضر اللقاء.. الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ووزيرة الثقافة والشباب نورة بنت محمد الكعبي وسفير الدولة غير المقيم لدى ألبانيا سليمان المزروعي ورئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار والتطوير العقاري محمد العبار.

كما حضره الوفد المرافق للضيف والذي يضم .. وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية أولتا جاجكا ووزير الداخلية بليدار جوتشي ووزيرة المالية والاقتصاد ديلينا إبراهيماي ووزيرة البنية التحتية بليندا بالوكو والطاقة ووزيرة الثقافة ألفا مارغاريتي وسفير البانيا لدى الدولة إيرمال دردها ومدير وكالة الإعلام والمعلومات المستشار إندري فوغا.

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