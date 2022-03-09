الأنظمة الذكية تضبط 7772 مركبة منتهية الترخيص خلال ثلاثة أشهر برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

ضبطت الأنظمة الذكية برأس الخيمة سبعة آلاف و772مركبة منتهية الترخيص خلال ثلاثة أشهر منذ تطبيق وتفعيل الأنظمة التقنية في نوفمبر الماضي على كافة طرق الإمارة بواسطة كاميرات متطورة للمراقبة المرورية تعمل على تعزيز وضبط السلامة المرورية

والمحافظة على سلامة مستخدمي الطريق وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال أمن وسلامة الطرق.



وأفادت شرطة رأس الخيمة أن الأنظمة الذكية على طرق الإمارة ترصد وتحرر مخالفات كافة المركبات منتهية الترخيص حتى تلك التي تحمل أرقاماً صادرة من ادارات الترخيص في الإمارات الأخرى، محذرةً من إهمال بعض قائدي المركبات تجديد ترخيصها في الوقت

المحدد أو تأخيره الى إشعار آخر على نحو يتسبب في حدوث خلل فني للمركبة نتيجة عدم فحصها وصيانتها الدورية مما يؤدي الى وقوع حوادث تشكل خطراً على سلامتهم وسلامة الآخرين.

وأوضحت أنه في حال عدم سداد مخالفة انتهاء الترخيص سيتم تحرير مخالفة مرورية أخرى عند المرور مجدداً أمام أجهزة الضبط المروري بعد 15 يوماً من تحرير مخالفة انتهاء الترخيص الأولى، وذلك وفقاً للشروط والاجراءات المرورية المتبعة لضمان السلامة المرورية.

وذكرت أن غرامة قيادة مركبة منتهية الترخيص قيمتها 500 درهم، مع حجز المركبة لمدة سبعة أيام وإضافة إلى أربع نقاط مرورية، مناشدة قائدي المركبات بضرورة الإسراع والمبادرة في تجديد ترخيص مركباتهم في الوقت المحدد والتقيّد بتجديد المركبات وتسجيلها

في إطار دعم خطط تعزيز السلامة المرورية على الطرق.

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