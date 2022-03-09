"آرت دبي" ينطلق بأكبر دوراته منذ بدايته في العام 2007

المصدر: المكتب الإعلامي لحكومة دبي

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفي ضوء توجيهات سموه بتعزيز مكانة دبي الثقافية إقليمياً ودولياً، تنطلق اليوم فعاليات الدورة الـ15 لمعرض "آرت دبي"، المنصة العالمية الرائدة

للفن والفنانين من الشرق الأوسط والجنوب العالمي، وتستمر في مدينة جميرا دبي حتى 13 مارس 2022، بمشاركة أكثر من 100 صالة عرض معاصرة وحديثة من أكثر من 40 دولة.

وتقتصر زيارة المعرض اليوم الأربعاء وغداً الخميس على حاملي الدعوات حصرياً، في حين يرحّب المعرض بزواره من الجمهور اعتباراً من 11 إلى 13 مارس الجاري. وتنقسم النسخة الأكبر منذ انطلاق المعرض للمرة الأولى في العام 2007، إلى أربعة أقسام رئيسية

تشمل: المعاصرة، والحديثة، والبوابة و "آرت دبي ديجيتال"، وهو القسم الرقمي الجديد والفريد من نوعه الذي سيكون بمثابة الجسر الرابط بين عالم التشفير الرقمي والفن، إضافة إلى سلسلة من المعارض الشيقة التي تم تكليفها حديثاً لفنانين مشهورين عالمياً،

ومعارض جماعية رائدة وبرامج تعليمية وجلسات نقاشية عالمية.

ويعزز الحدث العالمي مكانة دبي على خارطة الثقافة الدولية، بما تمتلكه من إمكانات وبنية تحتية عالمية تؤهلها لتصبح مركزاً ثقافياً رائداً في الابتكار الثقافي، من خلال تقديم مشروعات نوعية وتنظيم فعاليات عالمية، ومساهماً رئيسياً في الحوارات الطموحة حول

الفن المعاصر، فيما يبرز الحدث تميز دبي في مجال تنظيم الفاعليات العالمية الكبرى.

يضم "آرت دبي" 2022 أكثر من 30 مشاركاً لأول مرة، وأكثر من 50% من فعاليات المعرض قادمة من القسم الجنوبي للعالم، ما يؤكد مكانة المعرض كسوق رائد ونقطة التقاء للفن والفنانين من هذه المنطقة. ويسجل المعرض ضمن نسخة 2022 الظهور الأول

لقسم "آرت دبي ديجيتال"، المعرض الفني الرقمي الجديد الذي يقدم أعمال فنية مبتكرة لرموز غير قابلة للاستبدال NFT حيث يوفر نظرة شاملة بزاوية 360 درجة للمشهد الفني السريع التطور، ويتيح الفرصة للتدقيق من خلال الرموز الغير قابلة للاستبدال NFTs

والعملات المشفرة وفن الفيديو والواقع الافتراضي الذي نمى منذ ظهور الفن الرقمي في الثمانينيات.

ويُنظَّم معرض "آرت دبي" بالشراكة مع مقتنيات أ.ر.م. القابضة الفنية. ويحظى المعرض بدعم الراعي الرئيسي مجموعة إدارة الثروة السويسرية يوليوس باير، والشريك الاستراتيجي هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة)، والشريك الرئيسي لقسم "آرت دبي

ديجيتال" بايبت Bybit.

منصة رائدة

وقال المدير الفني في معرض "آرت دبي" بابلو ديل فال، : "أصبح "آرت دبي" على مدار الـ 15 عاماً الماضية منصة رائدة لاكتشاف التوجهات الفنية الجديدة والاحتفال بها، وتنظيم الجلسات النقاشية، والاحتفاء بقوة الإنتاج الإبداعي في جميع أنحاء القسم الجنوبي

من العالم، حيث يعد "آرت دبي" معرض فني عالمي بكل مقياس، وينعكس ذلك في الجودة والانتشار الجغرافي للمعارض المشاركة هذا العام. إن استقاء جزء كبير من البرنامج من الجنوب العالمي يسلط الضوء على الاهتمام المتزايد والرغبة في جمع الأعمال

الفنية غير الغربية، وتعزيز مشهد المعرض خارج المراكز التقليدية لعالم الفن، إضافة إلى الدور الذي يلعبه معرض "آرت دبي" كمنصة فنية للمناطق ذات التمثيل المنخفض في المجموعات العالمية، ويركز برنامج هذا العام بشكل خاص على نقطة تقاطع العوالم

المادية والرقمية، ويسعدنا بشكل خاص تقديم معرض "آرت دبي ديجيتال" لزوارنا، والذي سيكون جسرًا مهمًا بين التشفير الرقمي سريع التطور وسوق الفن العالمي."

ويضم قسم "آرت دبي المعاصر" في هذه الدورة، 77 صالة عرض من 33 دولة، ويستقبل 15 عارضاً مشاركاً لأول مرة، تتنوع من المشاهد الفنية الناشئة إلى المراكز الدولية الراسخة. أما آرت دبي الحديث للعام 2022 برعاية سام بردويل وتيل فيلراث فسيقدم عروضاً

فردية لأعمال بجودة المتاحف من قبل أساتذة القرن العشرين من جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وجنوب آسيا. وقسم البوابة، التي تضم حصريًا الأعمال التي تم إنتاجها في العام الماضي أو خصيصًا للمعرض، برعاية نانسي أداجانيا وستقدم عشرة عروض

تقديمية فردية، بما في ذلك ستة عارضين لأول مرة.

مع استمرار عالم الفن في التكيف والتطور في المجال الرقمي وعالم رموز غير قابلة للاستبدال NFT، تظهر مجتمعات جديدة لدعم هذه العوالم، بما في ذلك المبدعين وأصحاب المصلحة الجدد. "آرت دبي ديجيتال" هو قسم مختص جديد من المعرض يسعى إلى

تقديم نظرة عامة بزاوية 360 درجة على مشهد الفن الرقمي في الوقت الحالي. يضم "آرت دبي ديجيتال" 17 عرضًا تقديميًا يمثل قاعدة جغرافية واسعة ويتضمن كلاً من المعارض التقليدية والمنصات والمجموعات المحلية الرقمية، يشارك العديد منها في المعرض

لأول مرة.

لجنة "آرت دبي"

وتمثل لجنة «آرت دبي» لعام 2022 مؤسسة "إنلاند" INLAND، وفرناندو غارسيا دوري، الذي سيقدم مجسماً فنياً جديدًا في مواقع متعددة من المعرض وفي مناطق موزعة في جميع أنحاء دبي. كما سيظهر العمل الفني "ساند فلو" Sand Flow في مجموعة من

المواقع، حيث يجمع بين رؤية دبي في الماضي والحاضر والمستقبل ويعبر عن التعددية الثقافية والمجتمعية التي تحتضنها المدينة، ومن بين الأعمال الأخرى التي تم إنشاؤها حديثًا في المعرض، عمل فني بعنوان "استمطار السحب" للفنان الفلبيني الأمريكي

جيمس كلار، بتكليف من جوليوس باير بالإضافة إلى لجنة "آرت دبي ديجيتال" الافتتاحية من مارثا فينيس، بعنوان "يوجن". كما سيتم عرض 15 عملاً فنيًا من الصالات المشاركة في معرض "آرت دبي ديجيتال" على منصة بايبت في يوم افتتاح المعرض على منصة

Bybit X Art Dubai.

برعاية مريم الدباغ وميس البيك، معرض جديد بعنوان "روابط تأملية" بتكليف من معرض 421 بالتعاون مع سلامة بنت حمدان للفنانين الناشئين وآرت دبي، سيقدم المعرض مجموعة مختارة من الأعمال التي ترسم على الخيوط والمواضيع والبحوث المتكررة التي

تستمر عبر المجموعات النموذجية المختلفة لبرنامج الفنانين المقيمين في الإمارات. يمتد عمل الفنانين إلى مجموعة واسعة من الممارسات، بما في ذلك الرسم، والتخطيط، والنقش، والوسائط المتعددة، والتطريز، والخبرات من الذكريات الشخصية، إلى التعليقات

الاجتماعية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الرغبة في العودة إلى الوطن.

ويواصل برنامج "آرت دبي" التزام المعرض بتطوير ودعم الجيل القادم من رواد الثقافة، حيث يتضمن برنامج عام 2022 للنسخة الخامسة عشرة من منتدى الفن العالمي الشهير في آرت دبي، بتكليف من شومون باسار، سلسلة منتقاة من جلسات Bybit Talks

النقاشية، قدمتها شركة تبادل العملات المشفرة الرائدة، كإضافة جديدة إلى المعرض تبني جسرًا بين عالم التشفير والفن. وتقدم نقاشات قسم "آرت دبي" الحديث، التي عقدت هذا العام بالتعاون مع مقتنيات دبي، دراسة حياة وعمل وتأثيرات أساتذة القرن

العشرين المعاصرين من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويقدم برنامج أ.ر.م. القابضة هذا العام، ورش عمل للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عاماً، تركز على موضوعات الاستدامة، وسيقود البرنامج الفنان الكيني سايروس كابيرو، الذي سيعمل مع المشاركين لاسترداد وإعادة استخدام المواد اليومية من منازلهم،

مما يشجع الأطفال على إعادة النظر في كيفية رؤيتهم للأشياء اليومية والنظرة الأوسع لمحيطهم. وسيقام البرنامج لأول مرة في "آرت دبي" قبل أن يتوسع إلى 80 مدرسة، وسيصل إلى أكثر من 5 آلاف طفل في جميع أنحاء دبي.

ومع التركيز على الجيل القادم من الفنانين، يستعرض "آرت دبي" 2022 نسخة برنامج بلوك تشين من معرض "كامبس آرت دبي"، وهو برنامج تطوير وإرشاد مدته ثمانية أسابيع لـ 12 فنانًا إماراتيًا وعالميًا، يُعقد بالشراكة مع دبي للثقافة. بقيادة مجموعة من الخبراء

المحليين والعالميين الرائدين في قطاع فن البلوك تشين والرموز الغير قابلة للاستبدال NFT، سيكون هناك قسم خاص لهذه الأعمال في المعرض.

يقام أسبوع "آرت دبي" خلال الشهر الأخير من معرض "إكسبو 2020 دبي" مع مجموعة من المعارض الفردية والجماعية التي تقام في جميع أنحاء المدينة، أهمها: جيتيش قلات: الوسام الكبير من مؤسسة اشارة للفنون؛ ومكان منحني قليلاً، نينا جهاوس القيمة على

المشروع في صالة عرض كونكريت في السركال أفينيو، وعرضان منفردان مهمان: طاوس مخاشفه: مساحة للاحتفال وفهد بركي: أحلام اليقظة في مركز جميل للفنون. وستقدم مؤسسة الشارقة للفنون معرض "لورنس أبو حمدان: ذا سونيك"، وهو أكبر معرض فردي

لأعمال الفنان حتى الآن، بما في ذلك مفهوم فني جديد وأداء استعراضي خاص في الموقع. عندما تتحدث الصور: مقتطفات من مقتنيات دبي في متحف الاتحاد التي تضم مجموعة مختارة مما يقرب من 70 عملاً فنياً حديثاً ومعاصراً مستمدة من المجموعات

المؤلفة من 11 من رعاة مجموعة دبي، وهي أول مجموعة فنية مؤسسية من نوعها لمدينة دبي. بالإضافة إلى متحف المستقبل الذي افتتح حديثًا والمعارض الافتتاحية التي تقام هناك؛ والنسخة العاشرة من مهرجان سكة للفنون والتصميم الذي يعود إلى حي

الفهيدي التاريخي.

ويمكن للجمهور الاطلاع على قائمة الصالات المشاركة في "آرت دبي" 2022 الرابط: https://www.artdubai.ae/galleries2022/ ، وتتاح التذاكر عبر تطبيق Art Dubai الجديد المتوفر على متجري App Store وGoogle Play، كما تتاح التذاكر للشراء عبر الإنترنت أو

من خلال تطبيق "آرت دبي". ويقام المعرض في مدينة جميرا، الصفوح 1، دبي، ويفتح أبوابه الأربعاء 9 والخميس 10 مارس من الساعة 2 ظهراً وحتى 9 مساءً (لحاملي الدعوات فقط)، في حين يرحب المعرض بعامة الجمهور يومي الجمعة والسبت من الساعة 2

ظهراً وحتى 9 مساءً، ويوم الأحد 13 مارس من الساعة 12 ظهراً وحتى 6 مساءً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news