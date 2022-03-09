«أم الإمارات»: تحقيق النجاحات هو ما عهدناه من بنات زايد المخلصات

المصدر: أبوظبي ■ وام

هنأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، المرأة الإماراتية، وجميع نساء العالم، بمناسبة يوم المرأة العالمي، الذي يصادف الثامن من شهر مارس من كل عام، متمنية لهن مزيداً من التوفيق والنجاح والريادة.

وقالت سموها: «تثبت المرأة يوماً بعد يوم أنه لا مستحيل مع العمل والاجتهاد بروح يملؤها الإبداع والأمل لصياغة مستقبل أكثر ازدهاراً، بفضل دعم وتشجيع القيادة الرشيدة.. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يسرني القول إن تحقيق النجاحات هو ما عهدناه من بنات زايد المخلصات.. كلنا ثقة بقدرتكن على مضاعفة الإنجاز، والحفاظ على مكتسبات الوطن ومقدراته، التي تدفعنا جميعاً لبذل مزيد من العطاء، سعياً لرفعة وطننا الحبيب في الـ50 عاماً الجديدة من عمر الدولة بإذن الله».

فاطمة بنت مبارك:

• «المرأة تثبت يوماً بعد يوم أنه لا مستحيل مع العمل والاجتهاد بروح يملؤها الإبداع والأمل».

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