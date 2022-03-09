ميثاء آل نهيان: «أم الإمارات» مصدر إلهام للجميع ودعمها لامحدود للمرأة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن المرأة الإماراتية تمكنت من الوصول إلى أعلى مراتب التميز والتفوق، بفضل التوجيهات السديدة والمتابعة الحثيثة لقيادتنا والتي آمنت بدور المرأة وسعت لأجل تمكينها وريادتها في مختلف قطاعات التنمية.

وقالت: «حرصت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، على تقديم الدعم اللا محدود للمرأة الإماراتية في جميع المجالات، حيث تعد سموها مصدراً يلهمنا جميعاً لأجل العمل والاجتهاد، وتجسّد بمسيرتها الخالدة ومآثارها القيّمة مثالاً ناصعاً في صفحات الوطن المجيد».

وأضافت في كلمة لها بمناسبة يوم المرأة إن المرأة الإماراتية تواصل السير في دروب التنافسية العالمية، متسلحة بمشاعر الولاء والانتماء، وبطموحات وآمال لا حدود لها، حيث نجد المرأة وقد أصبحت جنديّة تدافع عن الوطن ببسالة وشجاعة، ونراها الطبيبة المتواجدة في خط دفاعنا الأول، وهي المهندسة والعالمية ورائدة الفضاء والمثقفة ورائدة الأعمال، حيث نجد في كل قطاع بصمة نسائية مشرقة بإنجازاتهن وأعمالهن وقدراتهن.

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