محمد بن راشد يلتقي رئيس غانا ويزور جناحها في «إكسبو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أمس، رئيس جمهورية غانا، نانا أكوفو أدو، في جناح بلاده في معرض «إكسبو 2020 دبي».

ورحّب صاحب السمو بالرئيس الغاني، الذي يزور الدولة حالياً لحضور احتفالات بلاده بيومها الوطني في إكسبو، مؤكداً سموه أن المشاركة الإفريقية المتميزة في هذه الدورة من المعرض العالمي العريق، مهّدت لمزيد من التقارب مع شعوب قارة إفريقيا، والتعرف بصورة أكثر تفصيلاً إلى عاداتها وتقاليدها، فضلاً عن الأثر الاقتصادي المهم المتمثل في التعريف بما تتمتع به القارة الغنية بمواردها الطبيعية المتنوعة من فرص استثمارية واقتصادية واعدة.

وتبادل الجانبان الحديث حول فرص الارتقاء بالعلاقات الثنائية في مختلف المجالات في ضوء التطور السريع الذي شهدته الروابط التي تجمع البلدين على مدار السنوات القليلة الماضية، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، من خلال رصد الفرص لتضافر الجهود ضمن العديد من المجالات، خصوصاً الزراعة والتكنولوجيا، فضلاً عن اتفاق الجانبين على أهمية العمل على زيادة مستويات التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، واكتشاف مزيد من الفرص الاستثمارية التي تدعم الشراكة الاقتصادية وتدفعها قدماً خلال المرحلة المقبلة.

وخلال جولة في جناح غانا المُقام في منطقة «الفرص» في إكسبو، اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والرئيس نانا أكوفو أدو على الفرص التي تروج لها غانا من خلال الجناح لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في ضوء ما تتمتع به غانا من إمكانات زراعية، مع كونها إحدى أكبر دول العالم المصدِّرة للكاكاو، فضلاً عن فرص الاستثمار في التعدين نظراً لما تحويه أرضها من ثروات معدنية عديدة. كما اطلع سموه والرئيس الضيف على جانب من المشروعات التي تنفذها غانا في إطار استراتيجيتها في مجال الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، في الوقت الذي يوفر فيه الجناح معلومات حول قطاعات الخدمات المالية والصحية والإنتاج الغذائي، مع إبراز رؤية غانا الاقتصادية التي تسعى من خلالها إلى تحقيق نهضة تنموية شاملة أساسها استدامة الموارد وترشيد استهلاكها.

إلى ذلك، زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جناح دولة أرمينيا المُقام كذلك في منطقة «الفرص» حيث شاهد سموه مجموعة من الشاشات الرقمية التي تعرض مقاطع فيديو تتناول ملامح من تاريخ أرمينيا وثقافتها وإرثها العلمي، كما شاهد سموه مجموعة تمثل قطعاً أثرية تعرّف إلى جوانب من الموروث الحضاري الأرميني بالاستعانة بتقنيات رقمية متطورة تقدم للزائر معلومات وافية حول تلك المعروضات وتاريخها.

وتابع سموه شرحاً حول الفكرة الرئيسة لجناح أرمينيا التي تقوم على أساس أن بناء التقدم التكنولوجي للمستقبل يرتكز بصورة أساسية على أفضل ممارسات وتقاليد الماضي، كما اطلع سموه على الشجرة المضيئة في أحد جنبات الجناح، والتي ترمز إلى «شجرة الحياة» وتشير إلى رسوخ أرمينيا وبقائها صلبة عبر العصور كرسوخ الشجرة الضاربة بجذورها في عمق الأرض.

كما زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، جناح دولة فيتنام في إكسبو، حيث اطلع سموه على ما يقدمه الجناح من فكرة وافية حول تلك الدولة الآسيوية التي تأتي في الترتيب الـ15 على مستوى العالم من ناحية الكثافة السكانية بإجمالي أكثر من 97 مليون نسمة، فيما تعد الثالثة آسيوياً من حيث عدد السكان.

واستمع سموه، خلال الزيارة، إلى شرح يوضح ما يعرف به الجناح من تراث فيتنام وتطلعاتها الاقتصادية عبر ما تطرحه من فرص استثمارية متنوعة، فضلاً عن ما يسلط الجناح الضوء عليه من ملامح مهمة من ثقافة فيتنام وتراثها الإبداعي والفلكلوري، علاوة على ما تشتهر به من طبيعة خلابة ووجهات سياحية جذابة وإمكانات زراعية متميزة.

نائب رئيس الدولة:

• «المشاركة الإفريقية المتميزة في المعرض العالمي العريق مهّدت لمزيد من التقارب مع شعوب قارة إفريقيا».

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