"أوقاف دبي": مواطنة تخصص وقفا خيريا بقيمة 19.5 مليون درهم

المصدر: دبي - وام

أعلنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي إضافة وقف جديد ضمن مشروعاتها الوقفية الخيرية وهو عبارة عن بناية تجارية أوقفتها مواطنة في الشارقة بقيمة 19.5 مليون درهم يصرف ريعها على عموم الخير.

فقد استقبلت المؤسسة مواطنة من أصحاب الأيادي البيضاء خصصت عقارا في منطقة القاسمية بإمارة الشارقة ليكون وقفا خيريا دائما تحت نظارة المؤسسة يصرف ريعه على عموم الخير وأعمال البر ويتكون من بناية تجارية تتألف من دور أرضي و12 طابقا متكررا وتبلغ قيمة الأرض مع البناء 19.5 مليون درهم.

ورحبت المؤسسة بالواقفة الجديدة و أثنت على لفتتها الإنسانية التي ستسهم في دعم العمل الوقفي الخيري بما يعود بالنفع على قطاعات التعليم والصحة وتمكين الأيتام والمتعثرين وأصحاب الهمم وغيرهم.

وأعرب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي علي المطوع، عن ترحيب المؤسسة بهذا الحس الإنساني لدى مواطنات دولة الامارات اللواتي حرصن على المشاركة في دعم المصارف الخيرية والإنسانية لدى المؤسسة بما يعود بالفائدة على الفرد والأسرة والمجتمع".

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