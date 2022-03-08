شرطة دبي تكرّم نجوم القيادة الآمنة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهد القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، حفل تكريم «نجوم القيادة الآمنة»، من السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية، وهو البرنامج الأول من نوعه الذي يهدف إلى حث السائقين على الالتزام، وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى أدائهم، لتعزيز السلامة المرورية على الطرق.

وقالت مديرة إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، العقيد سميرة عبدالله آل علي، إن مبادرة نجوم القيادة الآمنة استطاعت خفض الحوادث المرورية خلال الأعوام 2018، 2019، 2020، 2021 بنسبة 33%، كما أسهمت في انخفاض متوسط زمن استجابة الشرطة لحالات الطوارئ المختلفة إلى 2.5 دقيقة، الأمر الذي عزز من تواجد دوريات الشرطة في مناطق اختصاصها وفقاً للأهداف الاستراتيجية لسرعة الاستجابة للحالات الطارئة، ومدى جاهزية المركبات للخدمة.

وكرم المري نجوم القيادة الآمنة من السائقين المثاليين، الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية خلال الأربعة أعوام الماضية، والبالغ عددهم 27 سائقاً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، كما تم تكريم الثلاثة الأوائل من الإدارات العامة ومراكز الشرطة والمخافر عن فئة نسبة تخفيض الحوادث المرورية، وجاءت الإدارة العامة لأمن المطارات في المركز الأول، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في المركز الثاني، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في المركز الثالث.

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