محمد بن راشد: ألم يحن للعرب أن يتقاربوا ويتعاونوا ويتفقوا

المصدر: موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر، "علمتني الحياة أن العالم يمر بمتغيرات كبيرة .. وموازين جديدة .. وتحالفات صعبة..لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة .. ألم يحن للعرب أن يتقاربوا .. ويتعاونوا.. ويتفقوا ..حتى يكون لهم وزن .. ورأي .. ومكانة في التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن".

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