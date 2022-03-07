محمد بن زايد يعزي طحنون بن محمد في وفاة عائشة بنت محمد

المصدر: العين ■ وام

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، بقصر غريبة في مدينة العين واجب العزاء إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، في وفاة الشيخة عائشة بنت محمد آل نهيان.

وأعرب سموه عن صادق مواساته في وفاة المغفور لها، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته.

رافق سموه خلال تقديم العزاء الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة.

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