حاكم الشارقة يضع حجر الأساس لأكاديمية العلوم البيئية بالذيد

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن المشروعات الحالية والمستقبلية في إمارة الشارقة بشكل عام، وفي المنطقة الوسطى بشكل خاص، لها العديد من العوائد والفوائد الإيجابية على المنطقة وأهلها، مشيراً سموه إلى أن تأثير هذه المشروعات يمتد إلى مسارات متعددة من حيث تأهيل أبناء المنطقة بالعلم النافع، وإحياء موروثها، وتوفير فرص العمل، والحفاظ على البيئة ومكوناتها، والإسهام في تنمية تنوعها البيئي الحيوي.

جاء ذلك، في كلمة سموه التي ألقاها، أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، خلال وضع حجر الأساس لمشروع أكاديمية العلوم البيئية والطبيعية بمدينة الذيد.

وأشار سموه إلى أن الأكاديمية ستعمل على تخريج متخصصين، عبر معاهدها المتكاملة والمعنية بدراسة علوم الصحراء، والزراعة، والحيوان، والبيطرة، مؤكداً أن خريجي الأكاديمية سيعملون في المشروعات المتنوعة الموجودة في المنطقة، بعد أن يتم تأهيلهم بالشكل اللازم، وحصولهم على الدرجات العلمية، إلى جانب العمل على زيادة التوعية والاهتمام بالبيئة، ما يسهم في الحفاظ على المكونات الطبيعية المتوافرة من أنواع الحيوانات والأشجار والبذور وغيرها. وقال سموه، إن معهد علوم الصحراء سيكون مخصصاً لدراسة علم الصحراء، والمياه، والبذور، حيث يمثل المعهد الذراع الأكاديمية المختصة لبنك البذور في الذيد، والذي يعمل على الحفاظ على الغطاء النباتي للمنطقة، عبر حفظ وتوفير وإنتاج البذور المختلفة وإكثارها، إلى جانب الإسهام في المحافظة على المحميات الطبيعية وتنميتها. وأضاف سموه أن المعهد الزراعي سيعمل على تخريج مهندسين زراعيين، يعملون في الإشراف على الزراعة المنتجة والمثمرة بأنواعها المختلفة، وسيعمل معهد علوم الحيوان على تخريج متخصصين في رعاية وإكثار العديد من أنواع الحيوانات الموجودة بالمنطقة، وتطوير سلالتها، وتشجيع اقتنائها، وذلك للاستفادة منها في توفير الألبان والغذاء، بينما سيقوم المعهد البيطري بتخريج كوادر مؤهلة في رعاية وعلاج الحيوانات المختلفة.

وأعلن سموه أن بدء الدراسة في الأكاديمية سيكون في شهر سبتمبر المقبل، على أن توفر الدراسة درجتي الدبلوم والبكالوريوس، حيث يمكن للطالب نيل درجة الدبلوم بعد إكمال عامين في التخصص المعين، والاستمرار سنتين إضافيتين لنيل درجة البكالوريوس.

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد وضع لدى وصوله حجر الأساس لمبنى أكاديمية العلوم البيئية والطبيعية في مدينة الذيد، كما وقع سموه على مرسوم إنشاء أكاديمية العلوم البيئية والطبيعية في إمارة الشارقة.

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