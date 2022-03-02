87 ألف مشترك و7217 جهة عمل مسجلين لدى «المعاشات» حتى نهاية فبراير 2022

المصدر: أشرف جمال - أبوظبي

ترأس وزير دولة للشؤون المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، محمد بن هادي الحسيني، اجتماع المجلس الذي انعقد اليوم الأربعاء، حيث ناقش جدول الأعمال وصادق على محاضر اجتماعاته السابقة واطلع على الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الھیئة بشأن تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عنها.

و اعتمد المجلس القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجان المنبثقة عنه، وهي لجنة الاستثمار، اللجنة العليا للموارد البشرية والمكافآت، ولجنة التدقيق والمخاطر، كما اعتمد تعديل ميثاق عمل لجنة التدقيق والمخاطر واطلع على تقرير عمل اللجنة عن أعمالها لعام 2021.

فيما اطلع المجلس على تقرير المدير العام عن أعمال القطاعات الرئيسية الثلاثة في الهيئة وهي قطاع الاستثمار، قطاع المعاشات، وقطاع الخدمات المساندة، كما اعتمد البيانات المالية للربع الثالث لعام 2021، وناقش المواضيع الأخرى المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات المناسبة.

وذكرت الهيئة أن إحصاءاتها عن شهر فبراير 2022 تشير إلى ارتفاع في عدد جهات العمل المسجلة في الهيئة إلى (7217) جهة مقارنة بنحو (6910) جهة عمل في فبراير من عام 2021، كما ارتفع عدد المشتركين إلى (87,007) مشتركاً، مقارنة بنحو (85,448) مشتركاً عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما تشير الإحصائيات إلى ارتفاع عدد المتقاعدين إلى (085,26) متقاعد مقارنة بنحو (24,972) متقاعد عن فبراير 2021، كما ارتفع عدد المستحقين (18,027) مستحق، مقارنة بنحو (16,522) مستحق عن نفس الفترة من العام الماضي.

وعلى مستوى النفقات التأمينية فقد بلغت (390,207,523) درهم في فبراير 2022، مقارنة بنحو (305,261,470) درهم عن نفس الفترة من فبراير 2022.

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