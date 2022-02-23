تعرف إلى كلمات تزين المبنى الأجمل على وجه الأرض

المصدر: موقع الإمارات اليوم

زينت 3 اقتباسات ملهمة من أقوال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واجهة أجمل مبنى على وجه الأرض "متحف المستقبل"..

لن نعيش مئات السنين، ولكن يمكن أن نبدع شيئاً يستمر لمئات السنين.

المستقل سيكون لمن يستطيع تخيله وتصميمه وتنفيذه.. المستقبل لا ينتظر.. المستقبل يمكن تصميمه وبناؤه اليوم.

سر تجدد الحياة وتطور الحضارة وتقدم البشرية يكمن في كلمة واحدة هي الإبتكار.

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