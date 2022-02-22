شركات إماراتية تنافس العالمية في صناعة الأنظمة العسكرية غير المأهولة

المصدر: أحمد عابد ■ أبوظبي

شهد معرضا «يومكس» و«سيمتكس» 2022، اللذان انطلقت فعالياتهما أمس في أبوظبي، مشاركة قوية من شركات الصناعات العسكرية الإماراتية، إذ عرضت أحدث ابتكاراتها في صناعة الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، إضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات، شملت طائرات من دون طيار، ومركبات من دون سائقين، وغواصات دون بحارة، وهي مصنعة بأيادٍ وكوادر إماراتية.

ويشهد المعرضان اللذان انطلقا أمس تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وافتتحهما سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مشاركة 134 عارضاً دولياً ومحلياً من 26 دولة، حيث تشكل نسبة مشاركة الشركات الوطنية في المعرضين 29% من مجمل الشركات العارضة، فيما تشكل نسبة العارضين الجدد ما يقارب 36%.

وكشفت مجموعة «إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في مجال الدفاع وغيره من المجالات، عن «سكوربيو - بي»، أحدث طراز ضمن مجموعتها من الآليات الأرضية المسيّرة، خلال اليوم الأول من «يومكس 2022»، الذي يُعقد حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وصُممت «سكوربيو - بي» لدعم القوات العسكرية وقوات الأمن في أصعب الظروف، ويمكن تجهيزها بأنظمة أسلحة يتم التحكم بها عن بعد، وقاذفات قنابل مزدوجة من عيار 40 ملم، وكاميرات يمكنها التحرك والإمالة والتكبير، وأجهزة استشعار للاستخبارات والمراقبة والاستطلاع، مع إمكانية تركيب حمولات مختلفة يصل وزنها حتى 200 كيلوغرام كحد أقصى. وإضافة إلى قيمتها الكبيرة لكل تلك العمليات، يمكن تجهيز «سكوربيو - بي» لإنجاز مهام المراقبة التكتيكية، ومكافحة الإرهاب، والكشف عن التلوث الكيميائي والبيولوجي والإشعاعي والنووي، وترحيل الاتصالات، وأي أشكال أخرى من المهام الخطرة.

كما يمكن للآلية الوصول بسهولة إلى المناطق والتضاريس الصعبة داخل المدن والبيئات القاسية عبر الدفع المجنزر، وسرعتها التي تبلغ 40 كم/ساعة وقدرتها على التكيف مع نسبة انحدار الطريق تصل إلى 30 درجة. وتسمح محطة القيادة والتحكم المتكاملة لمشغل واحد أو اثنين بالتحكم بوظائف الآلية الأرضية المسيّرة وأنظمة معدات المهمات، عن بُعد يصل إلى خمسة كيلومترات. ويستكمل كل ذلك نظام تخطيط المهام والطيار الآلي من «أداسي».

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «أداسي» علي اليافعي: «يسعدنا الكشف عن آخر إضافة إلى مجموعة سكوربيو خلال «يومكس 2022»، المعرض المخصص للطائرات المسيّرة والروبوتات والأنظمة غير المأهولة، والذي يعد أحد أهم الفعاليات ضمن تقويمنا. تسرّنا مواصلة بناء ثقة عملائنا بنا على الصعيدين الوطني والدولي، عن طريق البحث والتطوير الدقيق في قدرات القيادة الذاتية لدينا لزيادة الاستعداد للمهمات، وفي نهاية المطاف، تمكين مستقبل آمن للجميع».

وتعد «أداسي» جزءاً من قطاع المنصات والأنظمة لدى «ايدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع وغيره من المجالات، والمصنفة بين أفضل 25 مورداً عسكرياً في العالم.

وعرضت شركة القدرة خلال مشاركتها روبوت الإطفاء الآلي الذي يمتلك قدرات قوية في مجال مكافحة الحرائق الخطرة، إذ قال الرئيس التنفيذي لشركة «القدرة» محمد بن هديل، إن «الروبوت يعد الحل الأمثل لمكافحة الحرائق الخطرة، وتوفير حماية لرجال الإطفاء، من خطورة الحرائق الكبيرة»، مضيفاً أن الروبوت يمتلك قدرات عالية في المواجهة المباشرة للنيران، فضلاً عن قدرته على ضخ كميات كبيرة من المياه، تصل إلى 10 آلاف لتر في الدقيقة، وهو يستخدم ضمن منظومة استجابة أولى للحرائق، ويساعد من رجال الإطفاء على حماية الممتلكات ومنع الانفجارات الثانوية، والروبوت مزود بالكثير من المواصفات تعتمد على رغبة العميل.

وعرضت شركة اعتماد الصناعية، طائرات مسيرة بسرعات مختلفة، مصنعة بكوادر وطنية، وارتفاعات مختلفة، وتستخدم للأهداف الجوية المتحركة والأغراض العسكرية، وطورت فيها حسب رغبة العملاء.

وأطلقت شركة «ساب» الرائدة في مجال الدفاع واﻷﻣﻦ في الإمارات، نظام الاتصالات المتين والمتحرك الذي يعمل بتقنية الجيل الخامس ويستخدم في العمليات العسكرية وحالات الأزمات والصراعات، حيث يتم تطوير النظام في الإمارات، ما يعكس التزام ساب بإنشاء حلول دفاعية وأمنية إماراتية ذات مستوى عالمي، لتلبية الاحتياجات الوطنية والعالمية على حد سواء.

وقالت المدير العام لشركة «ساب» في الإمارات، آنا كارين روزن إن «دبلوي نت» يضيف قيمة عالية للجهات العسكرية والمدنية التي تتطلب أنظمة اتصالات صلبة وسريعة التحرك تعمل عبر شبكة الجيل الخامس بتقنية التطور طويل الأمد «LTE/5G»، ونتوقع أن يلقى النظام الجديد المصنع محلياً رواجاً ليس في السوق الإماراتية فحسب، بل في الأسواق العالمية أيضاً، لاسيما في المناطق التي تفتقد إلى شبكات تواصل ثابتة.

ويوفر استخدام نظام «دبلوي نت» القدرة على البث المباشر للفيديو بدقة عالية والمحادثات الأنية والنقل السريع للبيانات. ويمكن تعديل النظام من حيث عدد المستخدمين والنطاق، وتكمن أهمية استخدام مزايا دبلوي نت في مهمات مختلفة مثل تعزيز أمان القواعد العسكرية والأمنية وعمليات البحث والإنقاذ والاستطلاع والتدريب على المهمات وإدارة الأزمات. يشتمل هذا الحل على أجهزة يدوية، ومصدر للطاقة، وأدوات مخصصة لإدارة النظام، ومعدات اتصالات فعالة ومدمجة ومتينة لتأمين سهولة التنقل والتحرك.

جدير بالذكر أن المعرضين يعدان منصة استراتيجية تجمع نخبة الخبراء وصناع القرار وكبار المسؤولين والأكاديميين، إلى جانب كبرى الشركات الدولية والشركاء الإقليميين والعالميين من القطاعين العام والخاص، لبحث واستعراض آخر ما توصلت إليه التقنيات العالمية والحلول المتطورة لمجابهة التحديات الأمنية، بالإضافة إلى أحدث الابتكارات الخاصة بقطاعات الأعمال التي تشهد تغييرات وتطورات متسارعة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

• %29 من مجمل الشركات العارضة في المعرضين شركات وطنية.

654.6 مليون درهم صفقات وزارة الدفاع

وقعت وزارة الدفاع ثلاث صفقات مع شركات محلية ودولية بقيمة إجمالية تجاوزت 654.6 مليون درهم، توزعت على عقود لشركات محلية بقيمة إجمالية تفوق 649 مليون درهم، وعقود خارجية تتجاوز قيمتها الإجمالية خمسة ملايين و795 ألف درهم.

واشتملت الصفقات على صفقة مع شركة «إنترناشيونال جولدن جروب» لشراء أنظمة طائرات مسيرة بقيمة 10 ملايين درهم، وصفقة أخرى مع شركة «جلوبال إيرواسبيس لوجستكس» لتوفير خدمات الدعم الفني والصيانة والإصلاح وقطع الغيار بقيمة تجاوزت 639 مليون درهم.

كما تضمنت عقداً مع شركة (Denel SOC Ltd, trading as Denel Dynamics) في جنوب إفريقيا لتوفير مساندة فنية لأنظمة الطائرات بقيمة إجمالية فاقت خمسة ملايين و597 ألف درهم.

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