3.6 ملايين عملية تواصل بين «الموارد البشرية والتوطين» ومتعامليها في 2021

المصدر: إعداد: أشرف جمال

كشفت إحصاءات لوزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قنوات التواصل مع متعاملي الوزارة، شهدت خلال عام 2021 أكثر من ثلاثة ملايين و600 ألف عملية تواصل.

‎وأوضحت الإحصاءات، التي أجرتها إدارة معلومات سوق العمل التابعة للوزارة، أن الوزارة تقدم حزمة من خدماتها للمتعاملين، عبر عدد من قنوات التواصل الفاعلة والمباشرة، وفقاً لأعلى معايير الجودة وتصنيف النجوم العالمية.

وأكدت الوزارة حرصها على تعزيز سُبل التواصل مع المتعاملين، بدءاً من إرسال استفساراتهم ومقترحاتهم‎ ومن ثم الإجابة عنها بشكل مباشر، من خلال تطبيـق مبدأ إيجاد الحلول من أول تواصل، وذلك توفيراً لوقت وجهد المتعاملين.

‎وأشارت إلى أن عمليات التواصل، التي تمت من خلال قنوات الوزارة خلال عام 2021، شملت أكثر من ثلاثة ملايين و50 ألف عملية تواصل، عبر مركز الاتصال، على الرقم المجاني 80060، توزعت ما بين اتصال وارد من المتعاملين، و147 ألف معاملة صادرة من المركز لمتابعة طلبات واستفسارات لمتعاملين، ونحو 250 ألف دردشة مباشرة ضمن الخدمة المتوافرة على الموقع الإلكتروني.

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