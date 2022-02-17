تعرف إلى الفرق بين استقدام عامل مساعد من خلال المراكز وبين استقدامه بشكل شخصي

المصدر: موقع الإمارات اليوم

نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين مقطع فيديو يوضح الفرق بين استقدام عامل مساعد من خلال مراكز استقدام العمالة المساعدة وما توفره من المزايا المكفولة بالقانون، وبين واستقدام العامل بشكل شخصي أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

المزيد في الفيديو المرفق.

تعرف إلى الفرق بين استقدام #عامل_مساعد من خلال مراكز استقدام العمالة المساعدة وما توفره من المزايا المكفولة بالقانون، وبين واستقدام العامل بشكل شخصي أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/zr2JRw4imo — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) February 17, 2022

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