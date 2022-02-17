تعرف إلى الفرق بين استقدام عامل مساعد من خلال المراكز وبين استقدامه بشكل شخصي

المصدر:
  • موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين مقطع فيديو يوضح الفرق بين استقدام عامل مساعد من خلال مراكز استقدام العمالة المساعدة وما توفره من المزايا المكفولة بالقانون، وبين واستقدام العامل بشكل شخصي أو عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.

المزيد في الفيديو المرفق.

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